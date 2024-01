Oscar Pistorius: el héroe caído y su futuro

El ex superestrella deportiva Oscar Pistorius podría ser el asesino más infame del mundo.

El ex campeón paralímpico saldrá de prisión en Sudáfrica el viernes en libertad condicional, luego de cumplir la mitad de su sentencia de más de 13 años por el asesinato de su novia Reeva Steenkamp el Día de San Valentín de 2013.

Las vueltas y vueltas de su juicio hace casi una década cautivaron a la nación – y su liberación es un evento de noticias masivo aquí en Sudáfrica y en todo el mundo.

El doble amputado ganó seis medallas de oro en tres Juegos Paralímpicos e hizo historia en 2012 al convertirse en el primer velocista amputado en competir en los Juegos Olímpicos, en Londres.

Pero Pistorius ahora es conocido como un asesino convicto.

No es una celebridad que busca un regreso después de salir de moda o de luchar con demonios personales.

Su carrera como atleta ha terminado. Las marcas no querrán patrocinarlo. No será buscado como comentarista deportivo.

Se dice que el hombre de 37 años, una vez apodado “el Corredor de Blade”, se ve físicamente muy diferente del atleta que la gente recuerda.

Su condena expirará en 2029. Hasta entonces, estará sujeto a condiciones y podrá ser devuelto a la prisión si las incumple.

Los requisitos incluyen estar en casa en horas fijas cada día, asistir a programas obligatorios y no estar permitido consumir alcohol o drogas prohibidas.

Reeva Steenkamp, graduada en derecho y exitosa modelo, salía con Pistorius desde hacía tres meses cuando él la mató.

Como otras personas en libertad condicional en Sudáfrica, se le prohibirá realizar entrevistas en los medios de comunicación.

Pero su alto perfil hace que la liberación sea inusual.

En los últimos tiempos, gran parte del debate y comentario público ha hecho hincapié en la necesidad de centrarse en las víctimas del crimen, en lugar de los perpetradores.

Normalmente, cuando una persona es condenada por asesinato después de un juicio, la versión del asesino – que podría haber sido muy angustiante para la familia de la víctima – generalmente se desvanece del discurso público, y el asesino a menudo se oculta de la vista en prisión durante décadas.

En este caso, el asesino es mundialmente famoso y está siendo liberado siendo tan solo un treintañero, después de menos de ocho años en prisión.

La Sra. Steenkamp, licenciada en derecho y exitosa modelo, tuvo su futuro truncado a la edad de 29 años.

La prohibición de entrevistas en los medios para Pistorius finalmente expirará y luego será libre de hablar. Su fama significa que encontrará una plataforma.

Gwyn Guscott, amiga cercana de la Sra. Steenkamp, dice que “cada vez que empezamos a procesar y afrontar las cosas, Oscar aparece”.

Predice que eventualmente buscará utilizar la atención de los medios para volver a contar su versión de los hechos.

“Su salida y su habla al público, y posiblemente, sabes, provocar una de nuestras emociones de la manera incorrecta, simplemente nos va a hacer retroceder a todos”.

En una declaración leída en su audiencia de libertad condicional el pasado noviembre, la madre de la Sra. Steenkamp, June, dijo que no creía que Pistorius hubiera sido rehabilitado.

Tampoco creía su historia de que pensaba que su hija era una intrusa la noche en que la disparó.

“No conozco a nadie que lo haga”, agregó June Steenkamp.

Dijo que “la rehabilitación requiere que alguien se comprometa honestamente con la verdad completa de su crimen y las consecuencias del mismo.

Nadie puede pretender tener remordimiento si no es capaz de comprometerse plenamente con la verdad. Si alguien no muestra remordimiento, no pueden considerarse rehabilitados”.

El esposo de June Steenkamp, Barry, falleció el año pasado. Ella dice que lo hizo debido a un “corazón roto” causado por la muerte de su hija.

La liberación de Pistorius, y el potencial que crea para futuros avisos publicitarios para él, no será bienvenida por la familia Steenkamp.

El juicio de Oscar Pistorius cautivó a Sudáfrica y todavía divide a la gente.

En Sudáfrica, se escuchan diferentes opiniones sobre el caso, con personas en los mismos círculos sociales o familias expresando opiniones muy diferentes sobre su culpabilidad.

Algunos olvidan que fue condenado por asesinato en apelación, recordando la condena original por homicidio culposo, un delito menor equivalente a homicidio involuntario, y los recuerdos de la evidencia inevitablemente se han desvanecido.

Según la ley sudafricana, todos los delincuentes tienen derecho a ser considerados para la libertad condicional una vez que han cumplido la mitad de su sentencia total.

Pero Bulelwa Adonis, del grupo de campaña sudafricano Mujeres por el Cambio, dice que su liberación temprana revela una “normalización de la indulgencia cuando se trata de depredadores, cuando se trata de cualquier persona que cometa algún tipo de femicidio o violencia de género”.

Siente que el hecho de que alguna vez fue un héroe nacional todavía colorea las percepciones de algunas personas.

“Creo que es hora de que nos desafiemos a nosotros mismos para realmente percibir a esta persona por lo que han hecho”, dice la Sra. Adonis.

Para la Sra. Guscott la posición es clara. Desde que su amiga Reeva Steenkamp fue “brutalmente asesinada” en 2013, “no ha tenido un segundo de paz en descansar correctamente”.

