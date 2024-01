Apple Music está caído para algunos usuarios.

Apple Music puede estar experimentando una interrupción para algunos usuarios. Tanto Downdetector como informes en X señalan una interrupción en curso para el servicio de transmisión de música.

Aunque no es común que Apple Music experimente una interrupción, el servicio cayó de manera similar la semana pasada. Apple Fitness+ también puede estar experimentando una interrupción del servicio. ¿Experimentando la interrupción usted mismo? Háganoslo saber en los comentarios. Actualizaremos nuestra cobertura a medida que la situación se desarrolle.

Not me having to use Spotify because Apple Music is down 🙄

— كيلين (@KayLator) January 29, 2024

