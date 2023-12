Opinión | América está desviando la mirada de algo muy, muy incorrecto.

Para algunas personas, las redes sociales son inconsecuentes: una foto de un gato aquí, un TikTok de un resbalón de plátano allá. Para otros, es todo consumidor: un lanzamiento impotente hacia una mezcla de ansiedad, autolesiones y depresión.

A cada uno su propio internet.

Aún así, podemos hacer algunas generalizaciones sobre el impacto. Sabemos que el uso de las redes sociales puede perjudicar la salud mental. Sabemos que esto afecta de manera desproporcionada a los jóvenes. Tanto el cirujano general como la Asociación Estadounidense de Psicología publicaron avisos de salud relacionados este año. Y sabemos que las niñas, que usan las redes sociales más que los niños, se ven afectadas de manera desproporcionada.

Pero el uso de las redes sociales también difiere según la raza y la etnia, y hay mucho menos discusión al respecto. Según un nuevo estudio de Pew, los adolescentes negros e hispanos de 13 a 17 años pasan mucho más tiempo en la mayoría de las aplicaciones de redes sociales que sus compañeros blancos. Un tercio de los adolescentes hispanos, por ejemplo, dice que están “casi constantemente” en TikTok, en comparación con un quinto de los adolescentes negros y una décima parte de los adolescentes blancos. Porcentajes más altos de adolescentes hispanos (27 por ciento) y adolescentes negros (23 por ciento) están casi constantemente en YouTube en comparación con adolescentes blancos (9 por ciento); la misma tendencia es cierta para Instagram.

En general, el 55 por ciento de los adolescentes hispanos y el 54 por ciento de los adolescentes negros dicen que están en línea casi constantemente, en comparación con el 38 por ciento de los adolescentes blancos; los niños negros y hispanos de 8 a 12 años, según otro estudio, también usan las redes sociales más que sus contrapartes blancas.

Lo que aún no entendemos completamente es por qué.

Pero es importante discernir las razones detrás de estas diferencias y explorar las implicaciones, especialmente dado que investigaciones anteriores sobre el uso de las redes sociales, según algunos investigadores, se centraron casi exclusivamente en adolescentes blancos.

“Para que estos niños estén pegados a una computadora es preocupante”, me dijo Amanda Calhoun, becaria clínica en el Centro de Estudios Infantiles de Yale que estudia la raza y los medios digitales.

“Pero también tenemos que preguntar”, continuó, “¿por qué están tan interesados en las redes sociales? ¿Son los mensajes en las redes sociales los que están exacerbando la depresión y la ansiedad, o la depresión y la ansiedad ya estaban ahí para empezar y las redes sociales son una forma de automedicarse?”

Los niños negros y latinos usan las redes sociales de manera diferente a los niños blancos, me dijo Linda Charmaraman, directora del Laboratorio de Investigación sobre la Juventud, los Medios y el Bienestar en los Centros Wellesley para la Mujer. “Es culturalmente más aceptable en los hogares de jóvenes de color usar la tecnología por razones sociales y académicas en comparación con los hogares blancos”, dijo Charmaraman. “Los padres no se preocupan tanto por eso. No hay tanta vergüenza al respecto”.

WhatsApp, muy popular en América Latina, es utilizado por los adolescentes hispanos más que por otros grupos demográficos de la misma edad. Los adolescentes hispanos a menudo actúan como “intermediarios digitales” para sus padres, que pueden tener un dominio más pobre del idioma inglés y las habilidades digitales.

No sorprendentemente, las disparidades en el uso de las redes sociales reflejan las desigualdades en el mundo real. En gran parte debido a los niveles más bajos de ingresos, los adolescentes negros e hispanos tienen menos probabilidades de tener acceso a banda ancha o computadoras en casa. Esto hace que utilicen desproporcionadamente sus teléfonos inteligentes, donde las aplicaciones de redes sociales envían, silban y notifican. Lucia Magis-Weinberg, profesora asistente de psicología en la Universidad de Washington que estudia a adolescentes y tecnología, compara el uso de Internet en el teléfono con el esnórquel, mientras que las computadoras permiten más una inmersión con escafandra.

Los teléfonos, al menos, siempre están ahí. “Sabemos en general que los jóvenes de comunidades minoritarias tienen trayectos más largos, menos oportunidades de hacer actividades después de la escuela, menos recursos”, me dijo Magis-Weinberg. Es posible que no tengan espacios para pasar el rato de forma segura con amigos en las cercanías; las redes sociales son una opción más accesible. “Pero tenemos que preguntar”, agregó Magis-Weinberg, “¿qué está desplazando el uso de las redes sociales?”

La respuesta, según los expertos, incluye la participación en deportes, la socialización en persona, clubes y actividades después de la escuela, explorar al aire libre, la lectura y más.

Consideremos solo la lectura, que también está correlacionada con el bienestar mental y el rendimiento escolar. Según el informe más reciente de lectura familiar de Scholastic, el porcentaje de niños de 6 a 17 años que leen con frecuencia por placer cayó al 28 por ciento en 2022 desde el 37 por ciento en 2010. Estos números disminuyen abruptamente a medida que los niños crecen; el 46 por ciento de los niños de 6 a 8 años leyeron con frecuencia en 2022 en comparación con solo el 18 por ciento de los niños de 12 a 17 años. Y estos descensos están conectados con el uso de Internet. Todo esto plantea la posibilidad de que las disparidades en el uso de Internet podrían intensificar a su vez las disminuciones generales y las diferencias existentes en la lectura entre los grupos raciales entre los adultos. El tiempo promedio diario dedicado a la lectura por grupo étnico en 2022 fue de 0.29 horas para adultos blancos, de 0.12 para adultos negros y de 0.10 para hispanos.

En otras palabras, un peligro es que las redes sociales no solo reflejen las disparidades del mundo real, sino que también podrían exacerbarlas.

El mayor uso de las redes sociales por parte de los jóvenes negros e hispanos “puede ayudar a perpetuar la desigualdad en la sociedad porque los niveles más altos de uso de las redes sociales entre los niños se han vinculado demostrablemente a efectos adversos como depresión y ansiedad, sueño inadecuado, trastornos alimentarios, baja autoestima y mayor exposición al acoso en línea”, me dijo Jim Steyer, fundador de Common Sense Media.

Como suele ser el caso, es probable que los niños más afectados sean los menos equipados para manejar las consecuencias. Akeem Marsh, director médico de Home of Integrated Behavioral Health en la New York Foundling, una agencia de servicios sociales, dijo que entre los cientos de niños, en su mayoría negros e hispanos, que ve de comunidades con menos recursos, el uso de las redes sociales a menudo es una preocupación primordial o surge durante el tratamiento. Los niños que lo usan con frecuencia a menudo responden con sentimientos traumatizados y ansiedad repetida.

“La forma en que se presenta el uso de las redes sociales es como algo que es activamente perjudicial”, me dijo Marsh. Ya los niños de estas comunidades tienen pocas ventajas, explicó. Es posible que no tengan acceso a programas después de la escuela. A menudo están en hogares con un solo padre. Carecen de sistemas de apoyo. “Creo que a largo plazo”, dijo, “vamos a ver diferencias reales en el impacto”.

Para comprender mejor cómo podría ser ese largo plazo, debemos ir más allá de la investigación adicional. Necesitamos una mayor conciencia de las disparidades, así como, muy probablemente, una acción inmediata. Lo que no necesitamos es otra realización “repentina” pero lamentablemente retrasada de que algo ha salido muy, muy mal con los niños de Estados Unidos, pero estábamos demasiado ocupados mirando hacia otro lado.