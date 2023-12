La inteligencia sugiere desaceleración en la industria militar rusa – Zelenskyy

El Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania (HUR) ha registrado una desaceleración en la producción de la industria militar de Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso nocturno el 21 de diciembre.

En el mensaje, Zelenskyy se refirió a actualizaciones de inteligencia que destacaban señales de “desaceleración” en la industria de defensa rusa.

“Continuaremos ayudando en esta desaceleración”, dijo Zelenskyy.

El 4 de diciembre, el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuriy Ihnat, reveló que Rusia está reabasteciendo sus reservas de misiles estratégicos capaces de transportar armas nucleares.

Ucrania estima que aproximadamente 900 misiles de largo alcance de alta precisión permanecen en el arsenal de Rusia.

El 19 de diciembre, el portavoz de HUR, Andriy Yusov, dijo que Rusia ha aumentado la producción de misiles y drones más allá de los niveles previos a la invasión. Sin embargo, Yusov señaló que estos volúmenes no permitirán a Moscú acumular un gran stock de armas de largo alcance.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine