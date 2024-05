Actualización de lesiones de Mike Trout: la superestrella de los Angels optó por la cirugía en lugar de un rol solo de bateador designado, “sintiéndose bien” después de la operación.

El superastro de los Angelinos, Mike Trout, se sometió a una cirugía para reparar un menisco desgarrado en su rodilla izquierda la semana pasada y dice que ya se siente mejor.

“Me siento bien”, dijo Trout. “La cirugía salió bien. Solo tomándolo día a día y sintiéndome mejor cada día, así que ha sido bueno. Sin un cronograma. Simplemente entras, haces rehabilitación y esperas que se sienta mejor cada día, ves cómo se siente al día siguiente y vas desde allí”.

Las estimaciones varían en cuanto al tiempo de recuperación de una cirugía de menisco desgarrado. En algunos lugares, verás dos o tres meses, pero seis semanas es una perspectiva razonable y optimista. Incluso es posible que un jugador solo necesite tres o cuatro semanas.

En la primera entrevista de Trout con los reporteros de los Angelinos desde su cirugía, dijo que podría haber intentado jugar a través de la lesión como bateador designado, pero esa opción llevaba consigo la posibilidad de lesionar aún más la rodilla.

“Fue una opción que me plantearon”, dijo Trout. “Habría sido solo mantener el nivel de dolor de la lesión. El día que me hicieron la resonancia magnética y mostró eso, estaba sintiendo mucho dolor, así que habría sido un camino difícil para el resto del año soportar eso. Sentí que la mejor opción para mí era hacerlo bien y estar completamente sano para volver pronto”.

Trout, de 32 años, bateaba .220/.325/.541 (OPS + de 140) con un doble, dos triples, 10 jonrones, 14 carreras impulsadas, 17 carreras y 1,1 WAR en 29 juegos esta temporada antes de caer lesionado. Era el líder de las Grandes Ligas en jonrones cuando fue colocado en la lista de lesionados. El promedio de bateo es más bajo de lo habitual, pero de lo contrario estaba teniendo otra temporada al estilo de Mike Trout.

Desafortunadamente, en la actualidad, una temporada normal de Trout incluye lesiones. No ha jugado más de 140 juegos desde 2016 y no ha superado los 120 desde 2019. Apareció en 36 en 2021, 119 en 2022 y 82 el año pasado. Incluso con una perspectiva optimista, como se mencionó anteriormente, su regreso de esta cirugía lo hace perder aproximadamente 40 juegos. A pesar de que sigue siendo absolutamente un Salón de la Fama, las lesiones están mermando su oportunidad de entrar en la cima de la grandeza del béisbol.

Por eso es genial escuchar que las cosas van bien para Trout hasta ahora en el período posterior a la cirugía.