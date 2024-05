Mercado de valores hoy: El Dow Jones sube mientras Nvidia se dispara por aumentos en el precio objetivo

Los futuros para el Dow Jones Industrial Average y otros índices bursátiles importantes subieron modestamente en la negociación previa al mercado el lunes, mientras Wall Street comenzaba la semana buscando más máximos históricos. Entre los ganadores se encontraba Nvidia (NVDA), que subió después de múltiples revisiones al alza de los objetivos de precio por parte de analistas, mientras que la empresa rival de Tesla, Li Auto (LI), cayó después de un incumplimiento en los resultados en el mercado de valores hoy.

Antes de la apertura de la sesión, los futuros de Dow subieron menos del 0.1% frente al valor justo, mientras que los futuros del S&P 500 ganaron un 0.1%. Los futuros del Nasdaq 100, centrado en tecnología, subieron un 0.1% en la mañana.

El lunes temprano, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió ligeramente a 4.45%. Además, los precios del petróleo bajaron mientras los futuros del West Texas Intermediate cotizaban alrededor de $79.45 por barril.

Entre los fondos cotizados en bolsa de EE. UU., el rastreador del Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) aumentó un 0.1%, mientras que el SPDR S&P 500 ETF (SPY) subió ligeramente.

Las acciones de Nvidia subieron un 1.4% el lunes por la mañana después de varios aumentos en el objetivo de precio. Baird aumentó su objetivo de 1,050 a 1,200, mientras que Susquehanna lo subió a 1,100 desde 1,050. Además, Barclays ajustó su precio objetivo de 850 a 1,100. El gigante de la inteligencia artificial está programado para informar ganancias el miércoles.

Las acciones de Nvidia cayeron un 2% el viernes, apenas manteniéndose por encima de una entrada de asa en 922.20. El líder en inteligencia artificial es una acción de la IBD Leaderboard.

Mercado de Valores Hoy

Li Auto fue un actor clave en los resultados de ganancias el lunes por la mañana. El fabricante chino de vehículos eléctricos bajó más de un 7% después de informar ganancias más débiles de lo esperado durante el primer trimestre. Li también ofreció una perspectiva más baja para el trimestre actual, ya que la empresa lucha con la competencia aumentada.

Esta semana verá la publicación el miércoles de las actas de la Reserva Federal para mayo. Los inversionistas estarán atentos en busca de más pistas sobre los pensamientos del presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros banqueros centrales sobre el camino futuro de las tasas de interés.

Otros informes económicos que se esperan en la próxima semana incluyen las ventas de viviendas existentes el miércoles, las ventas de viviendas nuevas el jueves y los datos del índice flash de gerentes de compras de S&P de Estados Unidos para la manufactura y los servicios, que se publicarán el jueves.

Asegúrese de leer cómo adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, con los nuevos niveles de exposición de IBD.

Dow Jones Supera los 40,000

El viernes, el Dow subió un 0.3%, y el S&P 500 subió un 0.1%. El índice Nasdaq compuesto bajó ligeramente. Los tres principales índices bursátiles alcanzaron máximos históricos la semana pasada. Con la ganancia del viernes, el Dow cerró por encima del nivel de 40,000 por primera vez. Alcanzó ese umbral en la acción intradiaria el jueves, pero cerró por debajo con una ligera pérdida.

La columna de Big Picture de Investor’s Business Daily del viernes dijo que el Nasdaq “registró una sólida ganancia semanal del 2.1%. Ahora ha subido durante cuatro semanas seguidas y está ahora un 11.2% en lo que va del año. El índice tecnológico pesado se encuentra por encima de sus promedios móviles a corto plazo, así como de la línea clave de 50 días.”

Durante el programa IBD Live del viernes, el equipo de IBD Live discutió las condiciones de negociación actuales y cómo los inversionistas deberían manejar el continuo rally en el mercado de valores.

Ahora es un momento importante para leer la columna The Big Picture en medio de la acción continua en el mercado de valores.

Aprenda cómo cronometrar el mercado de valores con la estrategia de mercado de ETF de IBD

Mercado de Valores Hoy: Mejores Acciones para Observar

PDD, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Trade Desk y Tradeweb Markets, además de los componentes del Dow Jones JPMorgan Chase y Merck, se encuentran entre las mejores compañías para observar en el mercado de valores hoy.

JPMorgan y Taiwan Semi son destacados en esta columna Stocks Near A Buy Zone.

Un recurso esencial para los breakout diarios es la lista "Breaking Out Today" de IBD MarketSurge. Muestra acciones del MarketSurge Growth 250 que están rompiendo nuevos puntos de compra. Es importante destacar que Palomar rompió un punto de compra de 86.26 en una base plana.

Para encontrar más ideas de acciones, consulte las Listas de Acciones de IBD como IBD 50, Big Cap 20 y Stocks Near A Buy Zone.

Reciba alertas de compra y venta en tiempo real sobre los líderes del mercado de valores con IBD Leaderboard

Dow Jones: JPMorgan, Merck

JPMorgan está rompiendo por encima de la entrada de 200.94 de una base plana después de ganancias sólidas en las últimas semanas. Las acciones subieron un 0.3% en el mercado de valores hoy.

Mientras tanto, el gigante farmacéutico Merck se acerca rápidamente a la entrada de 133.10 de una base plana. Las acciones de Merck subieron ligeramente el lunes.

4 Acciones de Crecimiento Principales para Observar en el Mercado de Valores Hoy

fuera del índice Dow Jones, el padre de Temu, PDD, está rompiendo por encima del punto de compra de 142.32 de una taza con asa, según IBD MarketSurge. Las acciones de PDD subieron un 0.9% antes de la apertura el lunes.

El fabricante de chips Taiwan Semiconductor está en el rango de compra por encima de un punto de compra de 148.43 en una base de doble fondo tras fuertes ganancias recientes. Las acciones subieron ligeramente el lunes.

Trade Desk subió un 1.7% el viernes, cerrando por encima de una entrada de 94 en una consolidación. Trade Desk subió un 0.3% el lunes por la mañana.

Tradeweb está en la parte superior de su rango de compra pasado el punto de compra de 108.04 de una base plana, con un alza del 0.4% el viernes. Las acciones no registraron cambios el lunes.

Encuentre las mejores acciones para comprar y observar con el Cribado de Acciones de IBD y la Pantalla del Día de IBD

Mercado de Valores Hoy: Compañías para Observar

Estas son cuatro acciones en o cerca de zonas de compra en el mercado de valores de hoy.

Nombre de la Compañía Símbolo Punto de Compra Correcto Tipo de Punto de Compra American Express AXP 231.69 Consolidación Texas Roadhouse TXRH 157.12 Base plana Chipotle CMG 3,023.98 Consolidación Tradeweb Markets TW 108.04 Base plana

Source: IBD Data As Of May 6, 2024

Únase a los expertos de IBD mientras analizan las principales acciones en el mercado de valores de hoy en IBD Live

Siete Magníficas Acciones: Tesla

Entre las Siete Magníficas acciones, Tesla subió un 0.4% el lunes por la mañana, buscando extender su racha ganadora a tres sesiones.

Las acciones de Tesla subieron un 1.5% el viernes, recuperándose del soporte en la línea de 50 días. Las acciones siguen estando más de un 40% por debajo de su máximo de 52 semanas.

Líderes del Dow Jones: Apple, Microsoft

Entre las acciones del Dow Jones en las Siete Magníficas, Apple y Microsoft operaban de manera mixta antes de la apertura del mercado de valores del lunes.

Las acciones de Apple subieron ligeramente el viernes, extendiendo una racha ganadora a cinco sesiones. Las acciones están formando una base de taza que tiene un punto de compra de 199.62, pero esté atento a un posible asa para ofrecer una entrada más baja. Las acciones bajaron un 0.3% el lunes por la mañana.

Las acciones de Microsoft perdieron un 0.2% el viernes, aún dentro del alcance de la base plana de la empresa de software que tiene un punto de compra de 430.82. Y las acciones de Microsoft subieron un 0.2% el lunes.

Asegúrese de seguir a Scott Lehtonen en X, anteriormente conocido como Twitter, en @IBD_SLehtonen para obtener más información sobre acciones de crecimiento, el Dow Jones Industrial Average y el mercado de valores de hoy.

