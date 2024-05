Hamas acepta propuesta de cese al fuego mientras Israel ataca RafahHamas acepta la propuesta de cese al fuego mientras Israel ataca Rafah.

Unas horas después de que el movimiento islamista palestino Hamas anunciara que aceptaría la propuesta de los mediadores para un alto al fuego en Gaza, el ejército israelí atacó objetivos en el este de la ciudad de Rafah tarde el lunes por la noche. Según un portavoz del ejército, los objetivos eran instalaciones de Hamas.

El gabinete de guerra del primer ministro Benjamin Netanyahu había decidido previamente continuar la operación militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, con el fin de aumentar la presión militar sobre Hamas y lograr los objetivos de guerra de Israel.

“Mientras que la propuesta de Hamas está lejos de cumplir las demandas fundamentales de Israel, Israel enviará una delegación de alto nivel a Egipto en un esfuerzo por maximizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo en términos aceptables para Israel”, dijo un comunicado de la oficina de Netanyahu.

Los medios palestinos informaron tarde el lunes que las fuerzas israelíes estaban avanzando hacia la zona del cruce de Kerem Shalom. Al-Aqsa TV informó que los tanques israelíes estaban disparando al cruce desde unos 200 metros de distancia.

El cruce fronterizo con Egipto es el corredor más importante para la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros urgentemente necesarios a Gaza.

Hamas había aprobado una propuesta de alto al fuego en la guerra de Gaza presentada por los mediadores Egipto y Qatar, según una publicación en el canal oficial de Telegram de Hamas el lunes por la noche.

La declaración de Hamas dijo que el jefe del Politburó de Hamas, Ismail Haniyeh, “llamó al primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y al Ministro de Inteligencia egipcio, Abbas Kamel, informándoles de la aceptación de Hamas de su propuesta de acuerdo de alto el fuego”.

Las negociaciones indirectas se reanudarán el martes, con una delegación qatarí rumbo a El Cairo, dijo un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar en un comunicado.

El presidente palestino Mahmoud Abbas dio la bienvenida al anuncio, informó la agencia de noticias WAFA y el canal Al Arabiya emitió imágenes de personas jubilosas en las calles. “Ya basta de guerra. Estamos felices”, dijo un residente al canal.

El ministro de seguridad nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, desestimó el anuncio como un “truco” y dijo que la única respuesta israelí debería ser “una orden inmediata de conquistar Rafah, aumentar la presión militar y seguir aplastando a Hamas hasta que sea completamente derrotado”, según la cadena de televisión israelí Channel 12.

El gobierno de Estados Unidos dijo que estaba examinando el acuerdo de Hamas.

“En este momento estamos revisando esa respuesta. Y lo estamos discutiendo con nuestros socios en la región”, dijo el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

“Seguimos creyendo que alcanzar un acuerdo es el mejor resultado absoluto no solo para los rehenes, sino también para el pueblo palestino. Y no vamos a dejar de trabajar hacia ese resultado”.

El anuncio de Hamas llegó cuando las fuerzas israelíes comenzaron a evacuar la ciudad de Rafah.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) pidieron a los habitantes de la parte oriental de la ciudad en la frontera con Egipto que se trasladaran al campamento de al-Mawasi en el Mediterráneo a unos pocos kilómetros al norte.

Unos 100,000 personas están afectadas, según un portavoz de las IDF. Fueron informados por mensaje de texto, teléfono, panfletos y a través de medios en árabe.

Testigos presenciales en Rafah dijeron que muchas personas huyeron rápidamente, algunas transportando sus pertenencias en carretas de burros.

Los aliados de Israel y otros líderes internacionales han estado advirtiendo urgentemente contra una ofensiva en Rafah, incluidos Francia, Alemania, Gran Bretaña y Jordania, así como la Unión Europea y las Naciones Unidas.

“Creemos que una operación militar en Rafah en este momento aumentaría drásticamente el sufrimiento del pueblo palestino”, dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, poniendo en duda si la evacuación exigida por Israel podría hacerse de forma segura.

Israel ha estado amenazando con lanzar una ofensiva terrestre en Rafah durante meses. Hamas invadió Israel el 7 de octubre, matando alrededor de 1,200 personas y tomando unos 250 rehenes. Se cree que los más de 100 rehenes restantes están en Rafah.

Los familiares de los rehenes han instado al gobierno israelí a negociar un acuerdo, y exigieron una explicación en una carta a los ministros del gabinete israelí Benny Gantz y Gadi Eisenkot el lunes.

“Los miembros de la familia observamos con horror lo que está sucediendo”, escribieron. “Netanyahu está destruyendo deliberadamente el acuerdo y dejando a los rehenes morir”.

“Ahora es el momento de que el gobierno israelí demuestre, con acciones, su compromiso con sus ciudadanos”, dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. “El gabinete debe tomar la aceptación de Hamas y convertirla en un acuerdo para devolver a todos los rehenes”.

Mahmoud Merdawi, miembro destacado de Hamas, dijo a dpa el lunes que las preparaciones de Israel para atacar Rafah tendrían un impacto negativo en las negociaciones indirectas y “consecuencias catastróficas” para la población local.

Según la autoridad de salud controlada por Hamas en Gaza, 34,735 palestinos han muerto y más de 78,000 han resultado heridos desde que comenzó la guerra hace siete meses.

Las cifras, que no distinguen entre civiles y combatientes, no pueden ser verificadas de forma independiente.

Los palestinos celebran en las calles de Rafah, después de que Hamas anunciara que había aceptado la propuesta de alto el fuego, presentada por los mediadores Egipto y Qatar, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas. Abed Rahim Khatib/dpa

