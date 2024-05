Gala Met 2024 en vivo: Celebridades, alfombra roja y momentos destacados de la moda

Imágenes de Getty Derechos de autor: Getty Images

Es solo por invitación (Anna Wintour veta la lista de invitados) y cuesta al menos $70,000 por boleto, así que la mayoría de nosotros, simples mortales, nunca sabremos qué realmente sucede dentro del Met Gala.

Una vez que los invitados hayan terminado en la alfombra roja y subido por la famosa escalera del Met, no hay reporteros y una política de no teléfonos – aunque a las celebridades no parecen importarles romper las reglas para un selfie en el baño.

Sabemos que hay una exhibición, presentaciones musicales y una cena elaborada con alrededor de 600 asistentes sentados en mesas cuidadosamente planeadas que tienden a estar organizadas alrededor de las grandes casas de moda.

¿Y el ambiente adentro? Bueno, eso es ultra-secreto.

Pero tenemos una (tal vez ligeramente distorsionada para la comedia) perspectiva de Tina Fey.

La estrella de 30 Rock le dijo a David Lettermen en 2015 que su único Met Gala fue un “desfile de idiotas” y agregó “si tuvieras un millón de brazos y a todas las personas que golpearías en el mundo entero, todos estarían allí”.