Olly Alexander rechaza llamados a boicotear Eurovisión

Tras las llamadas para que se retirara y boicoteara el concurso Eurovisión 2024 debido a la inclusión de Israel en medio de la guerra en Gaza, Olly Alexander explicó por qué seguirá participando en la competencia anual el viernes (29 de marzo).

En una declaración publicada en su Instagram, Alexander respondió al grupo activista Queers for Palestine, quienes le escribieron una carta abierta pidiéndole que se retirara del concurso. “Apoyo totalmente la toma de medidas para exigir un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, el regreso de todos los rehenes y la seguridad de todos los civiles en Palestina e Israel”, escribió. “Sé que algunas personas optarán por boicotear Eurovisión este año y entiendo y respeto su decisión”.

El cantante de “Dizzy” continuó, diciendo que tomó “mucho tiempo para deliberar” sobre la acción correcta, y decidió que retirarse de Eurovisión “no nos acercaría a nuestro objetivo compartido”. Alexander dijo que él y otros concursantes hablaron y decidieron que “al participar podemos usar nuestra plataforma para unirnos y pedir paz”.

En su carta abierta original, Queers for Palestine aplaudió la “visión de alegría queer y abundancia que has ofrecido a través de tu música, y compartimos tu creencia en la liberación colectiva para todos,” luego le pidieron que “atiendas el llamado palestino de retirarte de Eurovisión … No puede haber fiesta con un estado que comete apartheid y genocidio.”

Alexander también compartió una declaración de un colectivo de otros participantes de Eurovisión, firmada por él mismo, Bambie Thug de Irlanda, Gåte de Noruega, Iolanda de Portugal, Megara de San Marino, Nemo de Suiza, Saba de Dinamarca, Silvester Belt de Lituania y Windows95Man de Finlandia, diciendo que “nos solidarizamos con los oprimidos y expresamos nuestro sincero deseo de paz, un alto el fuego inmediato y duradero y el regreso seguro de todos los rehenes”. Añadieron que sienten “que es nuestro deber crear y mantener este espacio, con la firme esperanza de inspirar mayor compasión y empatía”.

Queers for Palestine más tarde respondió a la decisión de Alexander, diciendo que aunque “agradecen” las respuestas tanto del cantante como de sus compañeros concursantes, encontraron ambas declaraciones insuficientes. “Cuando [Alexander y otros] usan su voz para minimizar el genocidio en Gaza al llamarlo vagamente una mera ‘situación’, abusan de su poder. Cuando eligen ignorar el llamado al boicot emitido por la mayor coalición palestina, en Palestina histórica y en el exilio, corren el riesgo de tratar con condescendencia a las personas que están siendo ocupadas y masacradas y que piden nuestra solidaridad”.

Esto no es la primera vez que Alexander comparte sus pensamientos sobre la guerra en curso en Gaza. Poco antes de ser anunciado como participante en Eurovisión 2024, el cantante firmó una carta abierta de octubre de 2023 del grupo activista LGBTQ Voices4 London que pedía un alto el fuego en Gaza y denunciaba a Israel como un “régimen de apartheid”. Después de que Alexander fuera anunciado como el representante del Reino Unido en el concurso anual, una fuente del Partido Conservador habló con The Daily Telegraph para criticar a la BBC por elegir al cantante como representante del Reino Unido, calificando la decisión como “una gran negligencia o pura descaro por parte de la BBC”.

Lee las declaraciones completas de Olly Alexander a continuación:

Mejores de Billboard