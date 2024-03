El Show de MacRumors: Anunciado el WWDC y los Últimos Rumores sobre iOS 18

En el episodio de esta semana de The MacRumors Show, discutimos todos los rumores que rodean a la WWDC 2024 y iOS 18.

A principios de esta semana, Apple anunció que su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de 2024 se llevará a cabo entre el 10 y el 14 de junio. El evento casi seguramente verá la introducción de iOS 18 y todas las demás próximas actualizaciones de software importantes de Apple.

Se espera que iOS 18 se centre en funciones de inteligencia artificial, probablemente alimentadas por Gemini de Google. Se rumorea que las nuevas capacidades de IA llegarán a Siri, Mensajes, Accesos directos, Spotlight, Salud, Apple Music, Keynote, Pages y Numbers, pero se espera que la compañía se detenga antes de ofrecer un chatbot de IA completo.

Más allá de la IA, se informa que iOS 18 traerá una personalización más flexible de la pantalla de inicio, rutas personalizadas y mapas topográficos en la aplicación Mapas, “escenas” en la aplicación Freeform, soporte RCS, nuevas funciones de accesibilidad como un modo de audífonos para los AirPods Pro, y potencialmente un ligero rediseño inspirado en visionOS.

