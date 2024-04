Oficial militar israelí renuncia tras fracasos del 7 de octubre: Israel-Hamas Guerra en vivo

Israel no ha presentado pruebas para respaldar sus acusaciones de que muchos empleados de la principal agencia de la ONU para refugiados palestinos son miembros de organizaciones terroristas, según una revisión independiente encargada por las Naciones Unidas y publicada el lunes.

La revisión no abordó la acusación de Israel de que una docena de empleados de la agencia, conocida como UNRWA, estuvieron involucrados en el ataque liderado por Hamás a Israel el 7 de octubre. “Es una misión separada y no está en nuestro mandato,” dijo Catherine Colonna, ex ministra de Relaciones Exteriores de Francia, quien lideró la investigación.

La revisión fue anunciada en enero, antes de que Israel difundiera afirmaciones de que uno de cada 10 de los 13.000 empleados de la UNRWA en la Franja de Gaza era miembro de Hamás o su aliado, la Yihad Islámica Palestina, y que algunos de esos empleados participaron en el ataque del 7 de octubre.

Pero para cuando los investigadores comenzaron a trabajar en la revisión a principios de febrero, Israel ya había formulado esas acusaciones, lo que le otorgó a la investigación una mayor importancia.

Hablando en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York el lunes, la Sra. Colonna dijo que quería ser “muy clara” en que la cuestión de la participación en el 7 de octubre es una cuestión separada, que sigue siendo objeto de una investigación interna de la ONU.

Aunque Israel no ha presentado evidencia de vínculos con Hamás y otros grupos militantes entre los trabajadores de la UNRWA, esto no significa que no haya evidencia, señaló. “Es muy diferente,” dijo.

Más de una docena de países, incluyendo a Estados Unidos, suspendieron la financiación a la UNRWA a raíz de las acusaciones. Las Naciones Unidas despidieron a 10 de los 12 empleados acusados en el ataque mientras imploraban a los países donantes que restablecieran la financiación en un momento en que la mayoría de los gazatíes dependen del grupo para alimentos y refugio. También anunció una investigación interna junto con la revisión externa independiente, que se hizo pública el lunes.

Después de que la administración de Biden suspendiera la financiación para la agencia pendiente de los resultados de las investigaciones, el Congreso prohibió cualquier financiamiento para la agencia durante un año, hasta marzo de 2025.

La revisión liderada por la Sra. Colonna dijo que la UNRWA había compartido durante mucho tiempo listas de sus empleados con Israel, pero que el gobierno israelí no había señalado ninguna preocupación acerca de los empleados de la agencia desde 2011.

“Israel hizo afirmaciones públicas de que un número significativo de empleados de la UNRWA son miembros de organizaciones terroristas,” dijo el informe. “Sin embargo, Israel aún no ha proporcionado pruebas de esto.”

En un comunicado el lunes, Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, dijo: “Hamás se ha infiltrado en la UNRWA tan profundamente que ya no es posible determinar dónde termina la UNRWA y dónde comienza Hamás.”

“Esto no es lo que parece una revisión genuina y exhaustiva,” añadió. “Esto es lo que parece un esfuerzo por evitar el problema y no abordarlo directamente.”

