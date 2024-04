Meta comienza a licenciar el sistema operativo de auriculares en la batalla contra Apple.

En cuanto al tema de la apertura, Meta también está impulsando más formas de descubrir tiendas de aplicaciones alternativas. Está haciendo que su tienda experimental App Lab sea más prominente e incluso invitando a Google a llevar la Play Store a su sistema operativo, que ahora se llama Horizon OS. En una publicación de blog, Meta también dijo que está trabajando en un marco espacial para que los desarrolladores puedan trasladar más fácilmente sus aplicaciones móviles a Horizon OS.

De manera crucial para Meta, Horizon OS incluye la capa social Horizon, una plataforma de mundo abierto en 3D que recuerda a Roblox y The Sims. Después de un inicio con errores y lentitudes en el Quest, Meta ha estado trabajando para mejorar Horizon y recientemente lo llevó a la web como una experiencia en 2D. Ahora, cualquier empresa de hardware que quiera construir un dispositivo con Horizon OS ayudará a ampliar el alcance de la red social Horizon, que Meta eventualmente quiere monetizar con anuncios y comercio. (Sí, esto se acerca a los niveles de confusión en la denominación de Google.)

Meta aún no ha compartido más detalles sobre los términos comerciales de su licencia de Horizon OS, aparte de la integración de la red social y la exigencia del uso de chips Qualcomm. “Puedes imaginar un auricular ligero que se empareje con tu computadora en tu escritorio para proporcionar la mejor experiencia de trabajo en casa o donde sea que vayas”, dijo el CEO Mark Zuckerberg en un video anunciando la noticia. “O imagina uno que esté completamente enfocado en ver entretenimiento inmersivo como películas y videos con las pantallas OLED de mayor resolución disponibles”. Los portavoces de Lenovo, Asus y Xbox no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Zuckerberg ha sido claro en su deseo de que su empresa sea una plataforma más abierta que la de Apple. Aquí, está posicionando firmemente a Horizon OS de Meta como la alternativa de Android a Vision Pro de Apple. Dado que Android fue más una reacción al iPhone, una analogía que probablemente prefiera es cómo Microsoft construyó el mercado temprano de PC mediante la concesión de licencias de Windows.

El movimiento de Meta ha estado en proceso desde hace mucho tiempo. “En el ecosistema abierto, básicamente tienes asociaciones mucho más amplias”, me dijo Zuckerberg en una entrevista en el otoño de 2022. “Así que Microsoft no construyó los chips; no construyó las PC; no construyó la App Store. Fue todo este material clave que se desarrolló en torno al ecosistema. Similar a Android. Básicamente, eso es lo que esperamos construir aquí: el ecosistema abierto para la próxima generación de computación en torno a la realidad virtual y aumentada en el metaverso en general, lo que significa que va a necesitar todas estas asociaciones”.