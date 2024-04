Grupos indígenas se reúnen en la capital de Brasil para protestar las decisiones de concesión de tierras del presidente.

BRASILIA, Brasil (AP) – Miles de indígenas comenzaron a reunirse en la capital de Brasil el lunes en lo que se esperaba que se convirtiera en una protesta contra las promesas incumplidas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de crear reservas y expulsar a mineros ilegales y invasores de tierras de sus territorios.

Mantener al gobierno de Lula responsable parecía ser el enfoque del 20° Campamento Tierra Libre de este año, un campamento anual de una semana de duración de indígenas en Brasilia.

La semana pasada, Lula creó dos nuevas reservas, lejos de las seis que su gobierno había prometido para abril. Durante el anuncio, reconoció que “algunos de nuestros amigos” estarían frustrados. Agregó que el retraso en la designación de otras reservas fue a pedido de gobernadores estatales y que era necesario encontrar nuevas áreas para aproximadamente 800 personas no indígenas que eventualmente serían desplazadas al definir las nuevas reservas.

“¡Basta de genocidio legal! Nuestros derechos no pueden ser negociados, y nadie puede sacar los derechos indígenas de la Constitución”, decía una carta abierta de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, la principal organización indígena del país, publicada el lunes. La carta estaba dirigida a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo del gobierno.

Según el Instituto Socioambiental, al menos 251 territorios tienen reclamos pendientes de reconocimiento ante el gobierno federal.

“Estamos muy decepcionados con este gobierno. Sabemos que tiene muchos enemigos, y el Congreso es un enemigo común”, dijo Alessandra Korap, líder indígena de la tribu Munduruku, a The Associated Press. “Pero no esperábamos que solo demarcaran dos tierras este año.”

Lula asumió el cargo en 2023 comprometiéndose a reanudar la entrega de tierras a los pueblos indígenas, en marcado contraste con su predecesor, Jair Bolsonaro, quien cumplió su promesa de no crear ni un centímetro adicional de tierras indígenas. Sin embargo, las demandas indígenas enfrentan una creciente oposición del poderoso sector agropecuario, que cuenta con el apoyo de cientos de escaños en el Congreso y varios gobernadores en todo el país.

Los organizadores de la protesta dijeron que hasta ahora han llegado unas 8.000 personas a Brasilia este año. Han instalado cientos de carpas en la explanada principal. Algunos soportaron un viaje en autobús de tres días. Las actividades en el campamento incluyen bailes tradicionales, la venta de artesanías, debates y manifestaciones políticas.

Se espera que muchos más manifestantes lleguen durante la semana.

