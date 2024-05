Imprisonados: Criminales armados con armas “sofisticadas” que vendían drogas(Note: the translation was done into Latin American Spanish, if you want it in European Spanish or another dialect let me know.)

Najeef Saleem, de Smallbrook Lane, Leigh, y Nahidul Monaf, de Rita Avenue, Moss Side, were jailed for 22 years and ten years, respectively, at Manchester’s Crown Square today.

A Saleem, de 45 años, se declaró culpable de conspiración para poseer un arma de fuego con la intención de poner en peligro la vida, conspiración para suministrar cocaína, y conspiración para suministrar cannabis, mientras que Monaf, de 36 años, se declaró culpable de conspiración para poseer un arma de fuego con la intención de poner en peligro la vida y producción de cannabis.

Los hombres fueron encarcelados tras una operación proactiva lanzada en 2019, dijo la GMP, que se fortaleció en 2020 después de que la Agencia Nacional del Crimen proporcionara a la fuerza miles de mensajes de la red de comunicaciones encriptadas infiltrada EncroChat.

Tras una búsqueda en una dirección en Cheadle en 2019, los agentes encontraron dos pistolas semiautomáticas y municiones ocultas en un cobertizo de jardín, pertenecientes a un hombre que trabajaba en la construcción en la propiedad en cuestión.

Se recuperaron imágenes de CCTV de la propiedad que mostraban a Monaf, también conocido como Bobby, y Saleem accediendo al cobertizo en varias ocasiones. Exámenes forenses vincularon a Monaf y Saleem con las armas.

Los agentes regresaron tres meses después para realizar más búsquedas, encontrando una pistola, más municiones y un silenciador.

Saleem, quien utilizaba el seudónimo de EncroChat ‘Rafaelcaroquintero’ en honor al narcotraficante mexicano del mismo nombre, fue arrestado el 8 de julio de 2020 en una dirección en Smallbrook Lane, Leigh.

Los agentes recuperaron alrededor de £30,000 en efectivo, varios teléfonos móviles, documentos y un juego de llaves vinculado a una unidad en Cheetham Hill.

La policía también encontró un detector de frecuencia de radio, que la GMP dice que a menudo es utilizado por grupos del crimen organizado para establecer si sus vehículos o móviles están siendo rastreados.

Monaf fue arrestado en una dirección en Rita Avenue, en Moss Side, donde la fuerza encontró plantas de cannabis.

Se descubrieron dos grandes granjas de cannabis en unidades en Cheetham Hill, que la policía describe como una “configuración sofisticada con equipos de alta tecnología y caros” que incluyen deshumidificadores, conductos, filtros y un sistema de mangueras.

Los mensajes encontrados por la policía muestran a Saleem comprando grandes cantidades de drogas e intentando comprar municiones a granel entre abril y junio de 2020, jactándose de obtener armas de fuego poderosas y granadas de mano.

El detective sargento Colin Shackleton de nuestro Grupo de Crimen Organizado Grave dijo: “Esto fue claramente una operación sofisticada”.

“Saleem y Monaf habían invertido cientos de miles de libras en su empresa ilícita a través de tecnología de alta calidad y dispositivos de seguimiento, y el uso de teléfonos encriptados, todo lo cual impulsó su negocio criminal y lo ocultó de la policía.

“La magnitud de su criminalidad no debe subestimarse. Estaban obteniendo grandes ganancias de comercializar las mercancías más mortales a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar el precio.

“Eliminarlos de nuestras calles ciertamente tendrá un efecto perjudicial en la cadena de suministro, y cada arma que recuperamos y cada criminal que arrestamos es otro incidente potencialmente fatal detenido.

“Hemos estado trabajando incansablemente para combatir la criminalidad habilitada por armas de fuego, y en el último año, hemos visto docenas de delincuentes de alto riesgo de los estratos superiores del crimen organizado encarcelados por casi 300 años, con recuperaciones y decomisos de armas de fuego en aumento gracias a operaciones proactivas como esta.

“En este y muchos otros casos, la información de las comunidades es crucial, así que si sabes dónde se están almacenando, transportando o utilizando armas peligrosas, avísanos y tomaremos medidas positivas”.

