Obtén una tarjeta de compra digital de Costco de $20* al inscribirte en la membresía Gold Star aquí.

Los compradores expertos gastan sus dólares en Costco, un almacén exclusivo para socios con productos comestibles y domésticos al por mayor. Si deseas experimentar ahorros y conveniencia mejores, puedes inscribirte en una Membresía Gold Star aquí ($60 al año) y recibir una Tarjeta de Compra Digital de Costco de $20* para gastar.

Costco tiene más de 500 ubicaciones de almacenes en los EE. UU., pero también puedes explorar su selección en línea en Costco.com. Puedes encontrar comestibles, electrónicos, productos de panadería, prendas de vestir y productos de despensa con etiquetas de marca y la marca propia de Costco, Kirkland Signature™. Costco respalda casi todas las compras con una garantía de satisfacción del 100%.

Los Miembros Gold Star también reciben una Tarjeta de Hogar gratuita que pueden compartir con otra persona que viva en su dirección, siempre y cuando tengan 18 años de edad o más. Ambas tarjetas son válidas en las Gasolineras de Costco, Farmacia de Costco, Centro de Neumáticos de Costco, Centros de Ayuda Auditiva de Costco y Viajes de Costco.

Esta promoción de Costco actualmente tiene una calificación de cinco estrellas en la página de ventas, lo que realmente muestra cuánto valor podrías descubrir.

Conviértete en un Miembro Gold Star de Costco hoy ($60 al año) y recibe una Tarjeta de Compra Digital de Costco de $20*.

Membresia Gold Star de 1 año de Costco + Tarjeta de Compra Digital de Costco de $20* – $60

Ver Oferta

Los precios de StackSocial están sujetos a cambios.

*Para recibir una Tarjeta de Compra Digital de Costco, debes proporcionar una dirección de correo electrónico válida al momento de la inscripción. Si optas por no proporcionar una dirección de correo electrónico válida, no se enviará la Tarjeta de Compra Digital de Costco por correo electrónico. Válido solo para no miembros durante su primer año de membresía. Límite de uno por hogar. No transferible y no se puede combinar con ninguna otra promoción. Los nuevos miembros recibirán su Tarjeta de Compra Digital de Costco por correo electrónico dentro de las 2 semanas posteriores a la inscripción. Las Tarjetas de Compra de Costco no son canjeables por efectivo, excepto según lo exija la ley. Las Tarjetas de Compra Digital de Costco no son aceptadas en Gasolineras, Lavados de Coches o Quioscos de Comida. Una membresía de Costco cuesta $60 al año. Una Membresía Ejecutiva tiene un cargo adicional de $60 al año. Cada membresía incluye una Tarjeta de Hogar gratuita. Puede estar sujeta a impuestos sobre las ventas. Costco acepta todas las tarjetas Visa, así como efectivo, cheques, tarjetas de débito/ATM, EBT y Tarjetas de Compra de Costco. Los departamentos y la selección de productos pueden variar.

*Los servicios son proporcionados a los miembros de Costco por terceros.