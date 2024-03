Las armadas de la OTAN pueden aprovechar el miedo ruso y evitar que Putin invada más vecinos.

El portaaviones más grande del mundo USS Gerald R. Ford (CVN 78) y el crucero de misiles guiados clase Ticonderoga USS Normandy (CG 60) navegan en formación en el mar Mediterráneo, 21 de agosto de 2023. MC2 Jackson Adkins/US Navy

La potencia naval de la OTAN es muy superior a la de Rusia, cuyo principal propósito es defender su territorio.

El miedo de Rusia es que los barcos de la OTAN puedan lanzar misiles de ataque al corazón de Rusia.

Podría obligar a Rusia a reforzar sus defensas marítimas y distraerse de la reconstrucción de su maltrecho ejército.

La antiquísima rivalidad entre naciones continentales y marítimas siempre ha sido un ejercicio en frustración. Por ejemplo, Napoleón y Hitler se enfurecieron ante el Canal de la Mancha y la Armada Real que impidieron que sus poderosos ejércitos conquistaran Gran Bretaña. Por el contrario, los británicos necesitaban una potencia continental con un gran ejército, generalmente Rusia, para luchar contra los franceses y alemanes en tierra.

Today, NATO’s naval power is far superior to Russia’s. The problem is Russia has always been a continental power whose strength rested on its army. NATO may dominate the oceans, but that may not be much help if Russian tanks invade the Baltic States or Poland.

Por lo tanto, ¿cómo puede la OTAN aprovechar su ventaja naval? Dos expertos británicos tienen una idea: utilizar las armadas de la OTAN para librar una guerra psicológica contra Rusia. O más específicamente, usar el poder naval para asustar a Moscú y obligar a asignar sus escasos recursos a defender sus extensas costas en lugar de invadir a sus vecinos.

“Al obligar a Rusia a comprometerse con sus propias defensas en el dominio marítimo, se desviarían recursos críticos rusos a tareas que la Alianza [OTAN] considera menos amenazantes”, escribieron Sidharth Kaushal y Rene Balletta en un ensayo para el think tank Royal United Services Institute de Gran Bretaña.

.

Mientras Rusia reconstruye su ejército para reemplazar las enormes pérdidas de la guerra de Ucrania, el Kremlin puede sentirse obligado a desviar recursos a la marina en lugar de a las fuerzas terrestres. “En la medida en que la Alianza pueda expandir el área sobre la cual Rusia debe lograr la negación en el mar para protegerse contra los ataques de largo alcance, puede dar forma a los contornos de la regeneración de la fuerza rusa”, sostiene el ensayo. “Puede lograr esto principalmente de dos maneras: expandiendo su capacidad de ataque terrestre de largo alcance, y operando en nuevos vectores que Rusia no ha tenido que defender históricamente”.