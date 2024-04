Obtén Grandes Descuentos en los Mejores Docks Thunderbolt, Concentradores USB-C, Memorias y Otros Accesorios para Mac de OWC

OWC está organizando una gran venta de accesorios Mac que incluye varios descuentos en bases Thunderbolt, concentradores USB-C, discos duros externos y carcasas, kits de actualización de memoria interna para Mac y más. La mayoría de los productos están en stock y listos para enviar hoy, y OWC ofrece envío gratuito en pedidos de $149.00 en adelante.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de OWC. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Entre los aspectos más destacados de la venta se incluye una colección de bases Thunderbolt con descuentos de hasta $150. Estas bases te permiten conectar fácilmente una amplia variedad de periféricos a tu Mac, incluidos dos monitores 4K o un monitor 5K con la Base Thunderbolt 3 de 14 puertos, que está disponible por $129.99. Aunque no es tan grande como el descuento que hemos visto anteriormente en este accesorio, con $150 de descuento todavía es un precio muy bueno para aquellos que se perdieron las ventas anteriores.

En cuanto a la Base Thunderbolt 3 de 14 puertos, este accesorio cuenta con dos puertos Thunderbolt 3, cinco puertos USB Type-A, un puerto USB Type-C, un puerto Mini DisplayPort, un puerto Ethernet gigabit, un puerto de salida de audio digital S/PDIF y un puerto de entrada/salida de audio estéreo de 3.5 mm. También tiene dos ranuras para tarjetas de memoria para tarjetas microSD y SD.

Todos los dispositivos enumerados a continuación están en nuevo estado en OWC, aunque el minorista ofrece varias opciones de estado del artículo para cualquier persona que quiera ahorrar dinero comprando artículos de caja abierta. Asegúrate de visitar la página de ventas de OWC para ver toda la oferta, que también incluye ofertas en cables, accesorios Mac, teclados y auriculares.

Bases y Concentradores

Discos duros externos y carcasas

Memoria

Varios

Mantente al tanto de todos los mejores descuentos en productos de Apple y accesorios relacionados de esta semana en nuestra recopilación de ofertas de Apple dedicadas.

Historias Populares

Apple lanza modelos de IA de código abierto que se ejecutan en dispositivo

Apple lanzó hoy varios modelos de lenguaje grande (LLMs) de código abierto que están diseñados para funcionar en dispositivos en lugar de a través de servidores en la nube. Llamados OpenELM (Open-source Efficient Language Models), los LLMs están disponibles en el Hugging Face Hub, una comunidad para compartir código de IA. Como se describe en un documento técnico [PDF], hay un total de ocho modelos OpenELM, cuatro de los cuales se pre-entrenaron utilizando…

Se rumorea que iOS 18 añadirá estas 10 nuevas características a tu iPhone

Se espera que Apple presente iOS 18 durante su discurso de apertura de la WWDC el 10 de junio, por lo que la actualización de software está a poco más de seis semanas de ser anunciada. A continuación, resumimos las características y cambios rumoreados planeados para el iPhone con iOS 18. Se dice que iOS 18 será la actualización “más grande” en la historia del iPhone, con nuevas características AI generativas inspiradas en ChatGPT, una pantalla de inicio más personalizable y mucho más….

Apple anuncia evento ‘Let Loose’ el 7 de mayo entre rumores de nuevos iPads

Apple ha anunciado que celebrará un evento especial el martes, 7 de mayo a las 7 a.m. hora del Pacífico (10 a.m. hora del Este), con una transmisión en vivo disponible en Apple.com y en YouTube como de costumbre. La invitación al evento tiene un lema de “Let Loose” y muestra un render artístico de un lápiz de Apple, lo que sugiere que los iPads serán el foco del evento. Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para más …

Apple reduce los envíos de Vision Pro a medida que la demanda cae ‘fuertemente más allá de las expectativas’

Apple ha reducido el número de unidades de Vision Pro que planea enviar en 2024, pasando de un pronóstico de 700 a 800k unidades a solo 400k a 450k unidades, según el analista de Apple Ming-Chi Kuo. Los pedidos se han reducido antes de que el Vision Pro se lance en mercados fuera de los Estados Unidos, lo que Kuo dice que es una señal de que la demanda en los EE. UU. ha “caído fuertemente más allá de las expectativas”. Como…

Apple finalmente planea lanzar una app de calculadora para iPad más adelante este año

Apple finalmente está planeando una app de Calculadora para el iPad, más de 14 años después de lanzar el dispositivo, según una fuente familiarizada con el asunto. iPadOS 18 incluirá una app de Calculadora integrada para todos los modelos de iPad compatibles con la actualización de software, que se espera que se presente durante el discurso de apertura de la conferencia anual de desarrolladores de Apple WWDC el 10 de junio. AppleInsider…

Best Buy Introduce Precios Mínimos Récord en el MacBook Pro M3 de Apple para Socios

Best Buy está ofreciendo descuentos en una colección de computadoras MacBook Pro M3 hoy, esta vez enfocándose en la versión de 14 pulgadas de la computadora portátil. Cada oferta en esta venta requiere que tengas una membresía My Best Buy Plus o Total, aunque los no miembros aún pueden obtener buenos precios en estos modelos de MacBook Pro. Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una …