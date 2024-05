La brecha crece entre Biden y los líderes de Israel por la invasión de Rafah.

Un funcionario dijo que los negociadores no creían que Hamas o Israel estuvieran abandonando las negociaciones permanentemente. Y un alto funcionario egipcio dijo a la televisión estatal que los esfuerzos de mediación todavía estaban en curso para superar las diferencias entre Israel y Hamas. Hamas busca el fin de la guerra y la retirada completa de las tropas israelíes, mientras que Israel ofrece un alto el fuego temporal. El Sr. Netanyahu ha dicho que Israel no cesará de luchar hasta que Hamas sea eliminado y todos los rehenes sean liberados. La incursión de Israel en Rafah esta semana ha desplazado a unas 80,000 personas allí, la mayoría de las cuales ahora se refugian en la ciudad sureña de Khan Younis o a lo largo de la costa mediterránea en Deir al Balah, zonas que carecen de servicios básicos, dijo Farhan Haq, un portavoz de las Naciones Unidas, el jueves. El ejército israelí había ordenado la evacuación de unas 110,000 civiles en partes de Rafah, que se ha convertido en un refugio para cientos de miles de palestinos desplazados, muchos de ellos viviendo en tiendas de campaña sin alimentos, agua y saneamiento adecuados. Riyad al-Masry, un intérprete de lenguaje de señas, dijo el jueves que él y su familia extendida habían abandonado Rafah a pesar de que ya se había mudado cinco veces desde el inicio de la guerra. La perspectiva de un sexto traslado era “una tortura más allá de la tortura”, dijo, pero dijo que los combates cercanos le daban poco margen de maniobra. “Estamos casi en medio del peligro”, dijo el Sr. al-Masry. El Sr. Haq dijo que los bienes y combustible no habían ingresado por el cruce de Rafah en los últimos días y que los hospitales podrían tener que cerrar sus generadores en unos días. Dijo que el Programa Mundial de Alimentos había informado que su almacén principal en Gaza era inaccesible debido a los combates y que solo una panadería en Gaza seguía funcionando. Jens Laerke, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU en Ginebra, describió Rafah como una “zona de guerra altamente activa” y dijo que presentaba “serios desafíos” para la distribución de ayuda en el sur de Gaza y más al norte en el territorio. “Reiteramos que la obligación de las partes de facilitar la ayuda no termina en la frontera o en una zona de entrega”, dijo. “La ayuda debe llegar de manera segura a quienes la necesitan”. Se reportó por Matthew Mpoke Bigg, Iyad Abuheweila, Myra Noveck, Aaron Boxerman, Vivian Yee, Erica L. Green y Farnaz Fassihi.