El presidente de Senegal, Macky Sall, rechaza responsabilidad por el caos electoral.

El presidente de Senegal le dijo a la BBC que no se arrepiente de retrasar las elecciones de este año, una decisión que provocó protestas mortales.

Macky Sall dijo que no tomó la decisión solo, sino que estaba respondiendo a las preocupaciones planteadas por los parlamentarios.

Después de una violenta reacción, muchos temían que la nación relativamente estable estuviera cayendo en una crisis política.

Pero el intento de posponer las elecciones por 10 meses fue bloqueado por el tribunal superior de Senegal.

La votación ahora se llevará a cabo el domingo, un mes después de lo previsto inicialmente.

“No tengo disculpas que hacer, no he hecho nada malo”, dijo el presidente Sall a la BBC.

“Todas las acciones tomadas han estado dentro del marco de la ley y regulaciones.”

A solo tres semanas de las elecciones del 25 de febrero, el Sr. Sall anunció que se retrasaría, una medida que fue posteriormente aprobada por el parlamento.

Los críticos acusaron al Sr. Sall de intentar quedarse más allá de su mandato, lo cual el presidente negó. Argumentó que el retraso era necesario para resolver una disputa sobre la elegibilidad de los candidatos presidenciales.

Dice que fueron políticos de la oposición los que plantearon estas preocupaciones.

“Si no hubiera sido por la Asamblea Nacional que aprobó la ley, que me la derivó, no habría sido el aplazamiento de la elección”, declaró.

El anuncio del Sr. Sall provocó enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, en los que murieron tres personas.

Muchos temían que la reputación de Senegal como bastión de la democracia en una región inestable estuviera en juego.

El presidente negó que los cargos contra sus rivales fueran políticamente motivados.

En su entrevista con la BBC, reiteró su promesa de no excederse en el cargo.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta.

