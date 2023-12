Nueva película familiar en streaming en Apple TV+ Cómo ver el Plan Familiar

Apple TV+ lanza hoy una nueva película de comedia y acción de aventuras llamada The Family Plan, protagonizada por Mark Wahlberg. Wahlberg interpreta a Dan Morgan, un asesino encubierto que intenta llevar una nueva vida como hombre de familia. Así es cómo puedes verla.

The Family Plan es un viaje por carretera lleno de acción y comedia en el que Dan Morgan (Wahlberg) intenta evadir a un antiguo enemigo llevando a su familia de vacaciones a Las Vegas. Morgan es un asesino secreto retirado desde hace mucho tiempo, un secreto que ni siquiera su familia conocía. Pero su tapadera ha sido descubierta y ahora todos lo saben.

Mark Wahlberg protagoniza la película junto a Michelle Monaghan como Jessica, su esposa. Con una clasificación de edad PG-13 y una duración de casi dos horas, Apple espera que sea una película perfecta para ver en familia.

Cómo ver The Family Plan

The Family Plan es una película original de Apple, disponible exclusivamente en el servicio de transmisión de Apple TV+. Apple TV+ cuesta $9.99 al mes; obtén una prueba gratuita de siete días aquí para nuevas cuentas. También puedes obtener Apple TV+ como parte del paquete Apple One, algunos planes de operadores de telefonía celular y otros medios.

Puedes ver Apple TV+ a través de la aplicación Apple TV, disponible en dispositivos Apple y en muchas otras plataformas, incluyendo Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, televisores inteligentes y más. Los usuarios de Android y PC también pueden verlo en un navegador web en tv.apple.com.

The Family Plan es la película original de Apple para ver con tu familia durante el período de vacaciones. Sus otros grandes éxitos teatrales recientes, Killers of the Flower Moon y Napoleon, aún no tienen fechas de lanzamiento en TV+.

El lanzamiento de The Family Plan pone fin a un año sólido para los contenidos de Apple TV+, y el servicio no se detiene; nuevos dramas como Criminal Record y Masters of the Air están programados para debutar en enero.

