Informe del viernes – The New York Times

EE. UU. urge a Israel a reducir su guerra en Gaza

Los funcionarios de la administración Biden quieren que Israel ponga fin a su campaña a gran escala en la Franja de Gaza en cuestión de semanas y haga la transición hacia una fase más enfocada en su guerra contra Hamas, dijeron funcionarios estadounidenses.

La nueva fase involucraría grupos más pequeños de fuerzas de élite que se moverían dentro y fuera de los centros de población en Gaza, llevando a cabo misiones más precisas para encontrar y matar líderes de Hamas, rescatar rehenes y destruir túneles.

Esto ocurre a medida que las condiciones en Gaza se vuelven cada vez más catastróficas. Los gazatíes desesperados, impulsados por el hambre aguda después de dos meses de asedio, están deteniendo camiones de la ONU, tomando alimentos de ellos y devorándolos en el acto, dijo un alto funcionario de la ONU. Para obtener más información sobre la situación allí, hablamos con Raja Abdulrahim, corresponsal de Oriente Medio para The Times. Lea la entrevista completa aquí.

¿Qué están escuchando de Gaza en este momento?

La vida es terrible para los palestinos en Gaza. Como periodistas, cuando hablamos con ellos, es tan difícil para nosotros saber qué decir. Pero lo que la gente me está diciendo estos días es que simplemente se aferran a la vida. Algunas personas me han dicho que preferirían que viniera una bomba nuclear y los matara a todos porque la situación se ha vuelto tan desesperada, y no ven ninguna luz al final del túnel. Así que es solo un lugar increíblemente sombrío.

También sienten que el mundo entero los ha abandonado. Incluso personas que parecían tener esperanza y eran muy fuertes al principio, simplemente los han agotado porque han sido desplazados una y otra vez, y en ningún lugar están seguros. Y eso solo se vuelve más verdadero.

¿Cómo piensan los gazatíes en el futuro?

Hay un gran temor a un desplazamiento permanente. Especialmente porque la gran mayoría de los gazatíes huyeron de sus hogares en 1948 cuando se estableció el Estado de Israel, o son descendientes de aquellos que huyeron de sus hogares y no se les permitió regresar.

Y este miedo es doble. Los gazatíes temen que sean desplazados permanentemente dentro de Gaza, ya que los están acorralando en un área cada vez más pequeña. Y ha habido cosas dichas por líderes israelíes, comandantes militares y ex líderes que planean básicamente reducir Gaza, es decir, tomar parte de la tierra. Así que ese miedo a no poder volver a casa es definitivamente real.

Hungría bloquea la ayuda de la UE a Ucrania

Hungría impidió que la Unión Europea aprobara un paquete de ayuda financiera para Ucrania, horas después de que los líderes de la UE acordaran abrir oficialmente negociaciones para que Ucrania se una al bloque. Dichas conversaciones suelen llevar una década o más e implican importantes reformas para alinear al país con las normas y estándares de la UE.

Para Ucrania, un obstáculo más inmediato será asegurar 50 mil millones de euros, aproximadamente 52 mil millones de dólares, en ayuda propuesta. La objeción de Hungría frustró un acuerdo sobre ese paquete, a pesar de que las conversaciones continuaron hasta la madrugada. Los líderes de la UE se reunirán nuevamente el próximo año para intentar asegurar unanimidad, que es necesaria para esta decisión, dijo un funcionario.

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania acaba de regresar de una visita agotadora a los EE. UU., donde suplicó ayuda desesperadamente necesaria, que también está siendo retenida debido a divisiones políticas (dentro del Congreso, en este caso).

Vladimir Putin: En una conferencia de prensa de cuatro horas, el líder ruso parecía decidido a resistir a Ucrania y Occidente. Reiteró que estaba abierto a conversaciones de paz, pero no dio indicios de tomar compromisos. Y se jactó de que el apoyo occidental a Ucrania se estaba agotando.

Funcionario de espionaje alemán va a juicio

Un gerente de la agencia de inteligencia exterior de Alemania ha sido acusado de vender material altamente clasificado al servicio secreto de Rusia, con un comerciante de diamantes trotamundos como intermediario. Ambos hombres enfrentan cargos de alta traición, que conllevan penas potenciales de cadena perpetua.

Su juicio comenzó esta semana en el tribunal penal más alto de Berlín. El caso, programado para durar hasta el verano, es uno de los escándalos de espionaje más graves en la historia reciente de Alemania.

Giorgia Lupi contrajo Covid por primera vez en marzo de 2020. Su caso fue leve y experimentó lo que parecía ser una gripe fuerte. Pero unas semanas más tarde, comenzaron a aparecer síntomas extraños que persisten años después: fatiga extrema, fiebres bajas frecuentes, regulación general de la temperatura, escalofríos, palpitaciones cardíacas y más.

“Cada mañana, despierto en mi apartamento en Brooklyn, y por dos segundos, puedo recordar mi antiguo yo”, escribe para nuestra sección de Opinión. “El yo sin dolor, el yo con energía, el yo que podía hacer lo que quisiera”.

ARTS AND IDEAS

El sexo provocativo regresa al cine

El tema del sexo en pantalla ha sido una fuente continua de ansiedad para el público, los críticos y los cineastas últimamente. Algunos sienten que el deseo ha sido apartado de la pantalla en un cambio puritano, mientras que otros sienten que la representación del sexo se ha complicado debido al movimiento #MeToo, o simplemente prefieren no verlo en absoluto.

Pero una ola de nuevas películas y programas de televisión tiene como objetivo devolver el sexo como sexo: gratificante, provocador y, en última instancia, erótico. Eso incluye homenajes ruidosos a comedias picantes como “Bottoms” y “No Hard Feelings” y bildungsromans sexuales como “Poor Things” y el turbio “The Idol” de HBO. Estas películas buscan representar el sexo de una manera ampliamente atractiva mientras mantienen una conciencia de los cambios recientes en la conversación cultural.