A medida que Ucrania busca tropas, las mujeres se preparan para el llamado.

Halyna Vynokur, una cajera en una ferretería de Kyiv, se estaba cargando un arma de fuego por primera vez. Iryna Sychova, gerente de compras en una tienda departamental, desarmó y armó el revoltijo de varillas y resortes en un rifle Kaláshnikov. Ambas estuvieron entre dos docenas de mujeres que acudieron a un bosque cerca de Kyiv un fin de semana reciente para tomar un curso de entrenamiento en el uso de armas de fuego y combate urbano, que incluyó disparar rifles, encontrar trampas y lanzar granadas de mano. Según dijeron, fueron motivadas por un sentido de deber, al darse cuenta de que podrían terminar en la primera línea en algún momento.

“Nadie quiere luchar en las trincheras”, dijo Olha Bakhmatova, de 46 años, psicóloga que asistió al entrenamiento. “Es antinatural desearlo”. Pero sintió que era “inevitable” que más mujeres terminarían luchando, y quería estar preparada. “Ahora entiendo: Si no yo, ¿quién?”.

Después de 20 meses de guerra a gran escala, los combates en Ucrania se han estancado en violentas batallas de desgaste a lo largo de una línea del frente en el sureste. El suministro constante de armas y personal son cruciales y, aunque Ucrania tiene el beneficio de armamentos donados por Occidente, solo puede depender de su propia población para reponer fuerzas.

Unas 43,000 mujeres sirven ahora en el ejército ucraniano, según el Ministerio de Defensa, un aumento de aproximadamente el 40% desde 2021, el año antes de la invasión a gran escala de Rusia. Este aumento proporcional es menor que el de las fuerzas masculinas, que se ha triplicado durante el mismo período.

Los esfuerzos están en marcha para atraer a más mujeres ucranianas al ejército. El reclutamiento militar está en proceso y las mujeres que desean servir deben enlistarse. Sesiones de entrenamiento solo para mujeres, como las que se llevan a cabo cerca de Kyiv, están apoyando este esfuerzo y preparando a las mujeres que desean unirse al ejército.

El enfoque del ejército ucraniano se ha centrado principalmente en mejorar las condiciones para las mujeres que ya están en el ejército, proporcionando ropa y chalecos antibalas específicos para su género, y no en la movilización. Si bien no se está realizando un reclutamiento obligatorio de mujeres, el mes pasado se requirió que las mujeres con experiencia médica se inscribieran en las oficinas de reclutamiento.

“Ahora que entro en el ejército, decidí que debería tener algunas habilidades para el frente”, dijo Alina Budnyova, de 24 años, quien se graduó de la universidad médica el año pasado y ahora está obligada a inscribirse en el reclutamiento. “Quiero proteger a mi país”.

En un intento por atraer más mujeres, el ejército ucraniano ha introducido un uniforme específico para mujeres durante el verano y este mes emitió ropa interior femenina.

Las sesiones de entrenamiento solo para mujeres tienen como objetivo proporcionar un entorno de aprendizaje en el que las mujeres no se sientan menos conocedoras que los hombres y no se compare continuamente su capacidad con la fuerza física masculina. “Las mujeres pueden luchar en igualdad de condiciones con los hombres y al mismo tiempo seguir siendo femeninas,” dijo Daría Trebukh, fundadora del grupo no gubernamental Valkiriya a cargo de las sesiones de entrenamiento.

“Las mujeres a menudo se sienten de segunda clase en el ejército”, dijo uno de los instructores de drones, Diana. “Son físicamente más débiles y hay cosas que no pueden hacer”. Sin embargo, están en igualdad de condiciones al pilotar drones. “Me uní al ejército para luchar, no para manejar papeles”, afirmó.

El grupo Valkiriya ha capacitado a unas 200 mujeres en armas de fuego y otras habilidades de combate. Las mujeres que completen el curso y deseen unirse al ejército se inscriben en las oficinas de reclutamiento; cerca de una de cada cinco estudiantes lo han hecho.

El ambiente de entrenamiento tenía algunos guiños a la cuestión de género: algunos de los blancos eran globos rosados y un automóvil estaba estacionado cerca para que sirviera de espacio privado al cambiar a uniformes de camuflaje.

Mujeres en particular han sido atraídas a pilotar drones que vuelan para realizar vigilancia o lanzar explosivos contra el enemigo. “Las mujeres que pueden volar drones son personas que podrían, si fuera necesario, llegar a dirigir el fuego del arte,” dijo Valeriy Borovyk, comandante de una unidad de drones y fundador de un grupo dedicado al entrenamiento de pilotos mujeres.