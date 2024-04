No siempre el Modelo Gujarat es genial, India debería seguir el Modelo Dravidiano: Kamal Haasan | Noticias de la India

CHENNAI: En la antesala de las elecciones al Lok Sabha, el jefe de Makkal Needhi Maiam (MNM), Kamal Haasan, llamó el sábado a un ‘modelo dravidiano’ de gobierno y desarrollo sobre el muy publicitado ‘Modelo Gujarat’.

MNM es un socio de la alianza del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) en Tamil Nadu.

El actor convertido en político hizo campaña por la candidata de DMK en South Chennai, Thamizhachi Thangapandian, en la zona de Mylapore a primera hora del día. Haasan instó a los votantes a apoyar a Thamizhachi y a DMK diciendo que es “por la nación”.

“Si hubiera solicitado este asiento de South Chennai a ellos (DMK), lo habría obtenido, pero no vine aquí por el asiento. Vine aquí para buscar votos para nuestra hermana. No olviden este símbolo, es el sol naciente, tenemos que hacer que nuestra hermana gane en esta circunscripción, después de ganar, vendré seguro, es por nuestra nación, tenemos que hacer valer nuestros derechos”, dijo Haasan durante el evento de campaña.

También abogó por el Modelo Dravidiano de gobierno en el país sobre el ‘Modelo Gujarat’.

“La gente no siempre puede decir que el modelo de Gujarat es genial, hemos llegado a este modelo, que también es genial (modelo dravidiano). De ahora en adelante, India debería seguir el modelo dravidiano. No es suficiente mover mi carro solo, así que tenemos que mover el carro juntos (uniéndonos con la alianza de DMK). Están dando 1,000 crores a una persona, pero aquí en Tamil Nadu, para millones de personas, estamos dando 1,000 rupias”, dijo el jefe de MNM.

Además de MNM, un gran número de militantes de los partidos aliados de DMK, incluidos Congreso, Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), Partido Comunista de la India y Partido Comunista de la India (Marxista), también asistieron al evento de campaña.

“Las banderas de estos partidos aliados están ondeando aquí porque necesitamos que una bandera vuele para siempre y esa es nuestra bandera nacional”, dijo Haasan.

Las 39 circunscripciones de Tamil Nadu votarán en la primera fase de las elecciones generales el 19 de abril y el escrutinio de votos, junto con los de otras fases, está programado para el 4 de junio.

En 2019, DMK arrasó en las elecciones al Lok Sabha en el estado, ganando 23 escaños y obteniendo la mayor parte de los votos totales emitidos, un 33.2 por ciento. Su aliado gobernante, el Congreso, obtuvo 8 escaños, minando el 12.9 por ciento de los votos totales emitidos, mientras que el CPI ganó dos escaños. El CPI (M) y el IUML ganaron un escaño cada uno, mientras que los dos escaños restantes fueron para independientes.

Las elecciones a los 543 escaños del Lok Sabha en el país se celebrarán en siete fases, comenzando el 19 de abril.

