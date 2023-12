Es posible que hayas encontrado difícil operar MS word 365 en tu MacOs Sonoma. ¡Te felicito porque hoy estás en el lugar correcto! Como sistema operativo recién lanzado, MacOs Sonoma tiene ciertos problemas que afectan su compatibilidad con otro software. En esta guía, explicaré por qué parece difícil acceder a Microsoft Word en MacOs Sonoma. También hablaré sobre cómo puedes hacer que sean compatibles entre sí. ¡Así que sin más preámbulos, empecemos!

¿Por qué no funciona MS Word 365 en MacOs Sonoma? Después de descargar MacOs Sonoma, noté que MS Word no me permitía acceder para crear currículums debido a:

Mi versión de MS Word 365 no era compatible con MacOs Sonoma.

Mi MacBook no cumplía con los requisitos del sistema de MS Word 365.

No instalé las últimas actualizaciones para MS Word 365 y MacOs Sonoma.

No deshabilité Zoho writer y es un rival de MS Word 365.

No se me otorgaron los permisos necesarios para ejecutar MS Word 365.

Algunos de mis documentos antiguos se han corrompido.

No había suficiente espacio de almacenamiento en mi MacBook.

Pasos para solucionar problemas para hacer que MS Word 365 funcione con MacOs Sonoma

Aquí están los pasos necesarios para hacer que Microsoft Word 365 sea compatible con MacOs Sonoma:

Asegúrate de tener una conexión a Internet estable: Se requiere una conexión a Internet confiable para usar las funciones en la nube de MS Word 365. Actualizar tanto MS Word 365 como Mac Os Sonoma: Dos software no pueden trabajar juntos a menos que estén actualizados a la última versión disponible. Instalar los últimos controladores de dispositivos: Los controladores desactualizados pueden ser la razón del problema de rendimiento que estás enfrentando. Borrar caché y archivos basura: La caché y los archivos basura ocupan parte del espacio de almacenamiento en tu computadora y reducen la eficiencia de MS Word 365 en tu sistema operativo (MacOs Sonoma). Deshabilitar o eliminar todas las aplicaciones rivales: Algunas aplicaciones no son compatibles entre sí, por lo que es necesario deshabilitar o eliminar aplicaciones rivales como FocusWriter y Zoho writer para trabajar con Microsoft Word 365 en MacOs Sonoma. Arrancar MS Word 365 en Modo Seguro: Se puede usar el modo seguro cuando Microsoft Word no responde debido a complementos o complementos defectuosos. Contactar con el soporte de Microsoft: Si necesitas ayuda adicional en una situación compleja, puedes contactar con el soporte de Microsoft para que te ayude y responderá a tus preguntas.

Herramientas alternativas para MacOs Sonoma:

En caso de que estés buscando otro sistema operativo que puedas usar además de MacOs Sonoma, aquí tienes algunas buenas alternativas:

MacOs Catalina

MacOs Mojave

MacOs High Sierra

MacOs Ventura

MacOs Big Sur

MacOs Monterey

Herramientas alternativas para MS Word 365:

Microsoft Word 365 no es el único software de productividad en la nube que puedes usar para escribir, aquí tienes algunas alternativas de Microsoft Word que he usado:

Clickup

Libre office

Google docs

WPS office

Zoho writer

FreeOffice TextMaker

AbiWord

Write Monkey

FocusWriter

iWork Pages

Preguntas frecuentes:

Estas son las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre MS Word 365 y MacOs Sonoma:

1 – ¿Por qué mi batería se agota tan rápido mientras trabajo con MacOs Sonoma? Es simplemente debido al brillo alto de la pantalla, las actualizaciones regulares, los dispositivos conectados externos, las copias de seguridad frecuentes y las descargas de archivos grandes.

2 – ¿Por qué se desconecta mi WiFi cuando estoy creando una tarea? Esto sucede debido a la debilidad de la señal, controladores de red defectuosos y problemas con el enrutador.