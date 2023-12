5 Grandes Aplicaciones de Cócteles y Bebidas

Martinis, mojitos, merlots y más. Ya sea un cóctel elegante o un delicioso vino tu favorito, estas aplicaciones de bebidas te permitirán mezclar y descorchar en poco tiempo.

Untappd

Untappd es una red social de descubrimiento y check-in para cualquier persona que disfrute de la cerveza. Te permite encontrar fácilmente cervezas artesanales y bares cercanos, ver cuáles cervezas están de moda y ver dónde están bebiendo tus amigos.

Descubre las recomendaciones personalizadas y utiliza Untappd para encontrar la ubicación más cercana donde puedas conseguir la cerveza que deseas. Una vez que tengas esa deliciosa cerveza en la mano, utiliza Untappd para rastrear, calificar, tomar una foto y compartirla con todos tus amigos. A medida que explores más estilos y ubicaciones de cerveza, descubrirás una variedad de insignias.

Solo disponible para iPhone, la app se puede descargar de forma gratuita.

Drinks and Cocktails

Afrontémoslo. Una cantidad considerable de estas aplicaciones de cócteles pueden resultar abrumadoras con sus enormes bases de datos de miles de bebidas. Algunas recetas ni siquiera tienen sentido. Drinks and Cocktails se enorgullece de su simplicidad.

Dicho esto, no es para todos. Algunos se quejarían de que es demasiado simple. Afortunadamente, la interfaz de la aplicación no está recargada ni tiene colores chillones. Es bastante atractiva a la vista y el desarrollador ha seleccionado y editado personalmente cada receta para que no te confundas con el argot de los camareros.

Es una excelente aplicación para iPhone, y lo mejor de todo es que es gratuita.

Vivino

Los aficionados al vino definitivamente deben probar Vivino. Puedes encontrar información sobre el vino de una comunidad imparcial. Puedes tomar una foto de cualquier etiqueta de vino o carta de vinos de un restaurante. También es posible buscar por vino. La aplicación mostrará la calificación, reseñas, precio, notas de cata y maridajes sugeridos. También puedes comprar tus botellas favoritas a través de la aplicación.

Guarda todas tus botellas en la bodega de la aplicación para que puedas ver lo que tienes a mano. La base de datos de la aplicación tiene más de 13 millones de vinos de más de 230,000 bodegas.

La aplicación es gratuita para iPhone.

BeerMenus

Encuentra lugares que venden las cervezas que amas o las que quieres probar. Consulta menús de cerveza actualizados de bares, restaurantes y tiendas de cerveza cercanos. Sigue tus cervezas y recibe notificaciones cuando estén disponibles cerca. Sigue bares y restaurantes para recibir notificaciones cuando cambien su menú de cervezas.

Registra las cervezas que bebes para llevar un registro y encontrar fácilmente tus favoritas. Encuentra lugares que venden cervezas que has querido probar. Es una aplicación gratuita para iPhone.

¡Salud!

Crea siempre un cóctel perfecto con Cheers. Puedes introducir fácilmente los ingredientes que tienes a mano y ver qué puedes hacer en este momento. También hay un extenso catálogo de combinaciones que puedes filtrar por categoría o incluso excluyendo ingredientes que no te gusten.

Incluso puedes añadir tu propio cóctel a la base de datos para que todos los usuarios lo disfruten.

La aplicación se puede descargar de forma gratuita tanto para iPhone como para todos los modelos de iPad.

