iFixit Comparte Video del Desmontaje del iPad Pro de 13 Pulgadas y el Apple Pencil Pro

El popular sitio web de reparación iFixit compartió hoy un video con desmontajes del nuevo iPad Pro de 13 pulgadas y el Apple Pencil Pro. El sitio web elogió la inclusión de tiras adhesivas para extraer las celdas de la batería en el nuevo iPad Pro, ya que facilitan las reparaciones.

Ya compartimos otro video de desmontaje del iPad Pro, por lo que el aspecto novedoso aquí es el vistazo al interior del Apple Pencil Pro. Los cambios clave en hardware introducidos con el Apple Pencil Pro incluyen un giroscopio que te permite girar el accesorio para un control preciso de herramientas de lápiz y pincel en forma, y un motor háptico que vibra para ciertas acciones. También puedes rastrear la ubicación del Apple Pencil Pro en la app Find My.

El Apple Pencil Pro tiene un precio de $129 en los Estados Unidos y se lanzó el miércoles.

