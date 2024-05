Convocatoria de ponencias abierta para WTM Londres 2024.

Modo Oscuro/Claro

(15/05/24)

World Travel Market London está invitando a

innovadores y expertos de la industria de viajes de todo el mundo a

contribuir al programa de conferencias de 2024.

Como de costumbre, el programa de conferencias tendrá lugar

alrededor de temas selectos, en particular: marketing;

geo-economía; diversidad, equidad e inclusión (DEI);

sostenibilidad; tecnología; y tendencias.

Las conferencias del año pasado incluyeron la primera cumbre DEI

de WTM London y los organizadores esperan

construir sobre el interés que generó con una cumbre de alto perfil

similar este año.

Estudios de delegados la lista de expositores en WTM London 2023. Fotografía de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

“El programa de conferencias es el latido del corazón de WTM,

y nos esforzamos por garantizar que el contenido en el escenario resuene con

nuestra audiencia, reflejando temas de interés y tendencias actuales,

mientras también se tiene en cuenta el futuro”, dijo Juliette Losardo,

Directora de la Exposición de World Travel Market. “Estamos interesados tanto en

propuestas de destinos emergentes y establecidos, startups y

empresas consolidadas, veteranos de la industria y recién llegados. Propuestas innovadoras, historias con metas ambiciosas y logros cuantificables, pensamiento creativo, liderazgo de pensamiento, estudios de caso y más. Presentar una mezcla de voces en los escenarios temáticos

es parte de nuestro esfuerzo continuo para mantener el contenido fresco y para

garantizar que los asistentes a la conferencia salgan educados y

entretenidos.”

Cualquiera que quiera hablar en WTM London 2024 y

tenga una historia que contar, una opinión que expresar, aprendizajes que compartir,

debe enviar su inscripción a la ‘Convocatoria de Ponencias’

en el sitio web de WTM.

La fecha límite para enviar la solicitud es el 24 de mayo de 2024.

