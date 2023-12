Si te encuentras en Asia u otros países que no son los principales según los estándares de Apple, es probable que hayas experimentado no poder descargar una aplicación de la App Store. Esto se debe a que la aplicación aún no está disponible en tu país o región. Has llegado al lugar correcto, ya que te mostraré cómo evitar esta restricción y obtener todas las aplicaciones que desees.

¿Por qué recibo el mensaje ‘Esta aplicación no está disponible en tu país o región’?

Existen varias razones por las que podrías encontrar el error mencionado al descargar una aplicación que aún no está disponible en tu país o región.

La categoría de los servicios ofrecidos por la aplicación no coincide con tu país.

Los desarrolladores de la aplicación no la han listado para su instalación en tu país o región.

La aplicación puede contener contenido inapropiado que contradice las políticas o leyes de tu país o región.

Tu gobierno podría haber prohibido el uso de la aplicación en tu país o región.

Los desarrolladores establecieron ciertos tipos de restricciones de licencia.

Cómo descargar aplicaciones no disponibles en tu país en iPhone

Ahora que conoces las razones por las que una aplicación no está disponible en tu país o región, es hora de aprender cómo descargarla en tu iPhone de todas formas:

Crea un nuevo Apple ID con un país o región diferente Cierra sesión en tu Apple ID. Crea un nuevo ID visitando este enlace usando el navegador de tu iPhone.

Completa los campos requeridos, pero indica un nuevo país donde la aplicación que deseas descargar esté disponible.

Haz clic en Continuar para recibir un código de verificación enviado a tu correo electrónico.

Ingresa el código en tu iPhone para crear tu nuevo Apple ID.

Inicia la App Store y busca la aplicación que deseas instalar.

Se te pedirá que inicies sesión en tu Apple ID, así que usa el nuevo que acabas de crear.

Durante el proceso de inicio de sesión, se te pedirá detalles específicos sobre tu información de facturación.

Selecciona Ninguno cuando se te pida el modo de pago.

Completa la dirección de facturación de EE. UU. (puedes usar una dirección falsa, pero indica un estado de EE. UU. válido.)

Haz clic en Siguiente para continuar.

Dado que la cuenta que creaste es ficticia, solo puedes usarla para descargar e instalar aplicaciones de iPhone que sean gratuitas. No puedes usar esta cuenta para obtener aplicaciones de iPhone de pago. Esto se debe a que necesitarías ingresar detalles válidos de tarjeta de crédito. Esta es la razón por la cual tuviste que elegir Ninguno cuando se te pidió el modo de pago.

Ahora puedes descargar una aplicación de iPhone que no está disponible en tu país o región. Como alternativa más rápida, puedes probar un VPN fácil de usar como ExpressVPN para conectarte a un servidor en tu ubicación elegida, cambiar la región de tu Apple ID y ahorrar tiempo creando uno nuevo.

Cambia la ubicación oficial de la App Store en tu iPhone En caso de que crear un nuevo Apple ID no funcione y aún no puedas descargar una aplicación que no está disponible en tu país o región, puedes cambiar la ubicación oficial de la App Store en su lugar.

Ten en cuenta que si tienes crédito en la tienda o un saldo de Apple ID, deberás gastarlo antes de cambiar la ubicación de la App Store a un nuevo país. También debes cancelar todas tus suscripciones activas y esperar a que se completen las solicitudes pendientes. Además, necesitas abandonar el Compartir en familia y eliminar cualquier método de pago asociado con tu Apple ID.

Sigue los pasos a continuación para cambiar la ubicación oficial de tu App Store:

Inicia la aplicación App Store y luego toca en tu foto de perfil.

Toca tu nombre y correo electrónico.

Toca en País/Región > Cambiar País o Región.

Selecciona un nuevo país donde la aplicación esté disponible. Ingresa la dirección, el código postal y la información de contacto del país/región. Toca Siguiente > Hecho.

Palabras Finales: Descargar aplicaciones no disponibles en tu país en iPhone

Al principio, puede parecer tedioso realizar el proceso de crear un nuevo Apple ID o cambiar la ubicación de la App Store. Pero los pasos mencionados anteriormente son bastante sencillos. Además, si significa ser capaz de descargar una aplicación de iPhone que no está disponible en tu país o región, el trabajo de hacerlo vale la pena, ya que podrás instalar la última aplicación interesante que acaba de lanzarse en la App Store.

