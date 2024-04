¿El sonido de notificación de iMessage no funciona en iOS 17? 7 soluciones

Las notificaciones de iMessage no están funcionando para varios usuarios en iOS 17; es un problema de actualización sorprendentemente generalizado. Incluso me encontré con ello. Al principio, pensé que mis altavoces estaban defectuosos, pero después de algunas pruebas, descubrí que solo tenía que configurar correctamente mis ajustes. En esta guía, te mostraré qué hacer si no recibes alertas de notificación de nuevos mensajes.

¿Por qué no hay sonido cuando recibo un iMessage?

Tu iPhone no sonará para las nuevas notificaciones de iMessage en modo Silencio, así que por favor verifica tu Interruptor de Tono o Botón de Acción antes de hacer pruebas. Si el timbre está activado, sin embargo, ten en cuenta que ajustes mal configurados, fallos temporales y errores de software aún podrían causar problemas de notificación.

¿Cómo arreglar que el sonido de notificación de iMessage no funcione en iOS 17?

Sigue estos pasos de solución de problemas si no recibes sonidos de notificación al recibir nuevos iMessages:

1. Alternar Permitir Notificaciones

Tiempo requerido: 2 minutos

No recibirás nuevas alertas de iMessage, incluyendo sonidos y banners, si tus notificaciones están desactivadas. Aquí te mostramos cómo configurar tus ajustes de notificación de mensajes:

Ve a Configuración y desplázate hacia abajo hasta Mensajes. Toca la opción de Notificaciones. En la página de Notificaciones, activa la opción de Permitir Notificaciones.

Si ya está activado, desactiva el botón de Permitir Notificaciones. Luego, reinicia tu iPhone—puedes pedirle a Siri que lo haga si te resulta más conveniente. Después de que tu iPhone se reinicie, ve a Configuración > Mensajes > Notificaciones y activa la palanca de Permitir Notificaciones.

2. Bloquear Apple Watch

¿Utilizas un Apple Watch? Podría ser la razón por la que los sonidos de notificación de iMessage no funcionan en tu iPhone. Las notificaciones de iMessage funcionan de manera un poco diferente en iOS 17 y watchOS 10 en comparación con versiones anteriores. Las notificaciones no aparecerán en tu Apple Watch mientras tu iPhone esté desbloqueado, y viceversa. Mantén tu dispositivo bloqueado durante las pruebas.

Desbloquea tu Apple Watch y ve a Configuración > Código.

Desactiva la Detección de Muñeca para que tengas que bloquear y desbloquear tu dispositivo manualmente.

Abre el Centro de Control y toca el ícono de bloqueo.

3. Desactivar Reenvío de SMS

El Reenvío de SMS redirige los mensajes que recibes a otro dispositivo, que debe tener el mismo ID de Apple o un número de teléfono celular diferente. Si está activado, no recibirás ninguna alerta en tu número principal. Desactiva el reenvío de SMS en todos tus dispositivos.

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone y ve a Mensajes.

Toca la opción de Reenvío de SMS.

En la pantalla siguiente, desactiva las palancas de todos los dispositivos listados para deshabilitar el Reenvío de SMS.

4. Desactivar Bluetooth en Otros Dispositivos

Desactiva el Bluetooth cuando no lo estés utilizando. Según varios informes de usuarios en la Comunidad, dejar dispositivos con Bluetooth conectados a tu iPhone, especialmente altavoces externos, podría interferir con su timbre.

Abre Configuración en tu iPhone > Bluetooth.

Desactiva el botón de palanca de Bluetooth.

En tu Mac, haz clic en el ícono del Menú de Apple > Configuración del Sistema > Bluetooth y desactiva el botón de Bluetooth.

5. Desactivar Modo Enfoque

Verifica si habilitaste accidentalmente el modo Enfoque. Silencia las notificaciones de forma predeterminada, por lo que no recibirás banners de notificación o alertas en mensajes entrantes. Deberás desactivar tus perfiles de modo de Enfoque o configurar sus ajustes.

Deslízate hacia abajo desde la esquina superior derecha para acceder al Centro de Control en tu iPhone.

Toca el ícono de Enfoque para ver los diferentes modos, por ejemplo, Sueño, Trabajo, Personal y No Molestar.

Desactiva cualquier modo de Enfoque activo.

Alternativamente, configura los ajustes de modo de Enfoque si necesitas dejarlo activado.

Abre Configuración > Enfoque > [perfil de modo de Enfoque] > Aplicaciones y selecciona Permitir Notificaciones De.

Luego, toca Añadir Aplicaciones y elige Mensajes.

6. Desactivar Ocultar Alertas

Si solo te faltan notificaciones en ciertos chats grupales o usuarios, es posible que hayas activado accidentalmente Ocultar Alertas. Solo bloquea alertas de mensajes específicos. Aún recibirás notificaciones sobre iMessages entrantes y mensajes de SMS de otros usuarios.

Abre la aplicación de Mensajes.

Ve a la conversación donde los sonidos de notificación no funcionan y desliza a la izquierda sobre ella para revelar el menú de acciones.

Toca el icono de Campana para desactivar Ocultar Alertas.

8. Actualizar iOS

Con varios usuarios de iMessage que se quejan de que los sonidos de notificación no funcionan en iOS 17, es seguro asumir que el problema proviene de errores de actualización de software. La mejor opción es instalar la última versión de iOS disponible. Apple suele abordar errores y problemas conocidos en lanzamientos menores o puntuales posteriores.

Abre Configuración y ve a General.

Toca la opción de Actualización de Software en la siguiente pantalla.

Luego, toca el botón de Instalar Ahora o Actualizar Ahora para actualizar tu iPhone a la última versión de iOS.

Ingresa el código de tu dispositivo para continuar.

7. Restablecer Todos los Ajustes

Los ajustes mal configurados pueden ser la razón por la que los sonidos de notificación de iMessage no funcionan. En este punto, restablecer a valores de fábrica es la forma más rápida de revertir cualquier función o característica oculta que esté bloqueando tus alertas de notificación.

Abre Configuración > General.

Aquí, desplázate hacia abajo y selecciona la opción Transferir o Restablecer iPhone.

Toca la opción de Restablecer.

Luego selecciona la opción de Restablecer Todos los Ajustes.

Ingresa el código de dispositivo para confirmar tu selección.

Toca la opción de Restablecer Todos los Ajustes en el mensaje emergente para confirmar tu selección.

Si ninguno de los métodos mencionados anteriormente ayuda a resolver el problema, contacta con el Soporte de Apple. También puedes visitar la tienda de Apple más cercana para que inspeccionen tu iPhone en el Bar Genius.

Esperamos que esta guía te ayude a arreglar el problema de que los sonidos de notificación de iMessage no funcionen en el iOS 17. Si todavía tienes dudas, por favor háznoslo saber en los comentarios a continuación.