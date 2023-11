iOS 17.2 Beta 2 Incluye una Función para Grabar Video Espacial en el iPhone 15 Pro.

La segunda beta de iOS 17.2 agrega una nueva función que permite que el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 Pro Max graben Video Espacial que se puede ver en la aplicación Fotos en el próximo auricular Apple Vision Pro.

La grabación de video espacial se puede habilitar yendo a la aplicación Configuración, tocando en la sección de Cámara, seleccionando Formatos y activando “Video Espacial para Apple Vision Pro”.

Apple dice que para obtener los mejores resultados al grabar Videos Espaciales, el iPhone debe sostenerse estable en orientación horizontal mientras captura video. El video se graba a 30 cuadros por segundo a 1080p, y un minuto de video ocupa 130MB de espacio de almacenamiento.

Los videos espaciales tomados con un iPhone 15 Pro también se pueden ver en el iPhone, pero el video parece ser un video normal y no un video espacial. Los videos espaciales presentan una etiqueta “Espacial” para denotar que se pueden ver en 3D en el Vision Pro.

En el auricular Vision Pro, los Videos Espaciales no se muestran a pantalla completa de forma predeterminada. Si expandes el video, Apple advierte que el video “tiene movimiento excesivo” y “podría causar molestias si se expande”.

