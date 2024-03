No es oficialmente el Antropoceno pero los humanos han cambiado el planeta.

Tras casi 15 años de deliberación, una decisión de geólogos el martes se siente casi anticlimática: Nuestra especie no ha alterado tan radicalmente nuestro mundo como para haber comenzado un nuevo capítulo en su historia, al menos no aún, decidió un panel académico.

Pero incluso si los libros de texto y los documentos de investigación no incluyen la época del “Antropoceno” en el futuro cercano, los científicos de la Tierra no tienen dudas de que los humanos están cambiando el planeta. Al decidir si modificar o no la línea de tiempo geológica para reflejar esto, contemplaron una variedad de cambios impulsados por los humanos que se marcarán en las rocas durante mucho tiempo.

Al final, varios eruditos que votaron sobre la cuestión del Antropoceno dijeron que la humanidad había dejado demasiados tipos diferentes de huellas en la naturaleza, a lo largo de un período demasiado amplio, para ser capturados de manera ordenada por un único punto de inicio, que es lo que requiere la medición del tiempo geológico.

Aquí hay algunos de los cambios a lo largo del planeta que consideraron.

Fallout nuclear

Un aspecto clave del argumento que algunos científicos presentaron para declarar el comienzo de la época del Antropoceno fue el pulso de isótopos radiactivos que cientos de detonaciones nucleares dispersaron en la Tierra a mediados del siglo XX. No hay duda de que los humanos son responsables de estas partículas, aunque terminen en lugares diferentes en momentos ligeramente diferentes.

Sin embargo, algunos eruditos han expresado preocupación sobre si el uso de armas de destrucción masiva para señalar la transformación de la humanidad en el planeta enviaría el tipo equivocado de mensaje sobre nuestro tiempo.

Cambios en la biodiversidad

La vida fosilizada dice mucho a los científicos sobre cómo era la Tierra en su pasado profundo, y eso sin duda seguirá siendo así cuando futuros investigadores intenten estudiar nuestro tiempo. No solo estamos perdiendo especies a un ritmo acelerado, sino que también hemos trastornado los lugares donde viven y prosperan (o no prosperan), ya sea destruyendo sus hábitats o domesticándolos para la agricultura y la compañía.

Movimientos del suelo

Nuestra civilización mueve y modifica el suelo debajo de nosotros de manera muy directa. Aplanamos colinas para construir ciudades y cultivar cosechas. Excavamos la tierra para extraer recursos o enterrar desechos. Represamos ríos, impidiendo que transporten lodo y tierra desde los continentes hasta los mares. A nivel mundial, según una estimación, el volumen total de sedimento que los humanos mueven cada año es ahora más de 24 veces la cantidad suministrada por los ríos.

Combustibles fósiles

La quema de combustibles fósiles está agregando grandes cantidades de dióxido de carbono y metano a la atmósfera, lo que juntos está calentando la superficie y los océanos de la Tierra. Ya las temperaturas se están alejando rápidamente de sus niveles relativamente estables durante la época geológica actual, el Holoceno. Ese es el período que comenzó hace 11,700 años, cuando el derretimiento de los glaciares hizo habitables para los humanos muchas partes del planeta.

Pero la actividad industrial también está dejando otro tipo de legado duradero: Las cenizas de la combustión de carbón y fuel oil están encontrando su camino en lechos de lagos, sedimentos y el fondo marino.

Plásticos y otra contaminación

Las cenizas industriales no son el único tipo de material que permanecerá en el registro mineral como un marcador distintivo de nuestro tiempo. También hay pesticidas, plásticos, metales pesados, hormigón y fertilizantes, sin mencionar la basura de todo tipo de vertederos.