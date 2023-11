Estados Unidos anuncia $425 millones en ayuda a Ucrania

El 3 de noviembre, Estados Unidos asignó $125 millones en asistencia de seguridad a Ucrania, además de $300 millones en transferencias de armas y municiones bajo la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania (USAI), supervisada por el Pentágono.

“El paquete proporciona hasta $125 millones en armas y equipos autorizados bajo disminuciones previamente dirigidas para Ucrania, y va acompañado de un anuncio de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania del Departamento de Defensa sobre el fortalecimiento de las defensas aéreas de Ucrania”, dijo Blinken en un comunicado.

Lea también: Crecen el apoyo bipartidista para dar misiles ATACMS de mayor alcance a Ucrania – Reuters

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha proporcionado el siguiente resumen de los $300 millones:

– Misiles antiaéreos NASAMS;

– Municiones HIMARS MLRS;

– Proyectiles de artillería de 155 mm y 105 mm;

– Misiles antitanque TOW;

– Sistemas antitanque Javelin y AT-4;

– Más de 3 millones de rondas de municiones y granadas para armas pequeñas;

– 12 camiones para el transporte de equipos pesados;

– Equipos de invierno, repuestos, etc.

Lea también: No disminuye la ayuda internacional a Ucrania a pesar del cambio de atención mundial hacia la guerra entre Israel y Hamás

Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos siguen divididas sobre si aprobar la solicitud de $106 mil millones de ayuda militar tanto para Israel como para Ucrania realizada por la Casa Blanca.

La Cámara de Representantes quiere considerar por separado la ayuda de Estados Unidos a los países, lo que podría reducir la asistencia de seguridad a Ucrania. Mientras tanto, el Senado está decidido a aprobar la solicitud de $106 mil millones del presidente Joe Biden tal como fue presentada.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine