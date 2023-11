Netflix recibió un gran descuento en el “Impuesto Google” de la Play Store.

Un interesante dato ha surgido del proceso de descubrimiento para el juicio Epic contra Google que comenzó a principios de este mes. Epic, como tal vez sepas, está demandando a Google alegando que la Play Store de este último es un monopolio. Google, al igual que Apple, toma un porcentaje de los ingresos recolectados por las compras dentro de la aplicación. Originalmente fijado en el mismo 30% que el llamado Impuesto de Apple, hace dos años Google redujo el “impuesto” en el primer millón de dólares de ingresos a 15%, revirtiendo a 30% una vez cruzado ese umbral. Epic decidió ofrecer su moneda en el juego, V-bucks, para su gran éxito Fortnite burlando el proceso de pago dentro de la aplicación de Apple y Google, eliminando así las tarifas que tendría que pagar a ambas empresas de tecnología. Ambas firmas respondieron expulsando a Fortnite y Epic de sus respectivas tiendas de aplicaciones. Epic demandó a Apple, en su mayoría sin éxito, y ahora el desarrollador de juegos tiene su día en la corte contra Google. Como podrías esperar, Epic no fue la única empresa en quejarse de los pagos que tenían que hacer a Apple y Google. Spotify y Netflix también se quejaron de las “comisiones” que pagaban. Los usuarios de Android ya no pueden suscribirse a Netflix desde la aplicación de Android. Según The Verge, una declaración en video de 2022 del VP de Desarrollo de Negocios de Netflix, Paul Perryman, reveló que Netflix pagaba a Google el 15% de los ingresos de suscripción dentro de la aplicación antes de decidir dejar de ofrecerlo como opción a sus suscriptores.

Los suscriptores de Android no pueden suscribirse a Netflix directamente desde la aplicación

También dijo Perryman que antes de que Google quitara la capacidad de Netflix para ofrecer su propio procesamiento de pagos dentro de la aplicación, Netflix pagaba a Google solo el 3% de los ingresos por suscripción. Las pruebas presentadas en el tribunal ayer incluyeron testimonios que mostraban que antes de que Google eliminara formas alternativas de opciones de pago de suscripción de Netflix, ofreció a la compañía un trato especial que reduciría el porcentaje de ingresos dentro de la aplicación que Google recibiría, bajando al 10%.

La reducción del porcentaje tomado por Google se permitiría si Netflix se uniera a Google Play Billing (GPB) por su cuenta. Un documento de Netflix afirmó que Google ofreció hacer de Netflix un “socio de desarrollo de plataformas”. El documento decía que Netflix era la única empresa a la que se le ofrecía esta asociación. Perryman testificó bajo juramento que el trato, ofrecido en septiembre de 2017, “reduciría la participación en ingresos al 10% con la condición de que Netflix se comprometiera plenamente con GPB a nivel mundial”. Pero Netflix lo rechazó porque incluso después de pagar el 10%, la firma de transmisión de video pronosticó que perdería dinero. Un documento interno de Netflix señaló: “Suponiendo que todas las inscripciones dentro de la aplicación de Android se realizaran a través de GPB, Netflix perdería aproximadamente 250 millones de dólares en un año de inscripciones, incluso al tener en cuenta el aumento incremental.”

Hoy en día, Netflix simplemente les dice a los usuarios de Android que descarguen la aplicación de Netflix que se suscriban al servicio a través del navegador móvil en sus dispositivos. Como resultado, actualmente no paga a Google ningún porcentaje de sus ingresos, aunque los usuarios de Android no pueden registrarse directamente desde la aplicación. En cuanto a los usuarios de Android, es una pequeña incomodidad que probablemente no detendría a la mayoría de las personas para suscribirse.