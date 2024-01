Música de Apple Gratis: Cómo obtener una prueba gratuita de Apple Music

Apple Music es el servicio de streaming de música de Apple que ofrece acceso a más de 100 millones de pistas y 30,000 listas de reproducción creadas por expertos. Puedes usarlo en productos de Apple, así como en PC, Android, Sonos, Amazon Alexa, PlayStation y otros dispositivos. Hay varios niveles de suscripción, incluyendo un precio más bajo para estudiantes. Apple Music Student: $4.99/£5.99 al mes Apple Music Individual: $10.99/£10.99 al mes (era $9.99/£9.99 hasta octubre de 2022) Apple Music Family: $16.99/£16.99 al mes (era $14.99/£14.99 hasta octubre de 2022) Apple One: A partir de $19.95/£18.95 al mes (incluye Apple Music, Apple Arcade, 50 GB de iCloud+ y Apple TV+ y puede representar un ahorro si ya estabas pagando por alguno de esos otros servicios.) El plan de voz más barato de Apple Music (que costaba la mitad del precio del plan estándar de Apple Music a $4.99/£4.99 al mes) ha sido descontinuado. Sin embargo, no tienes que pagar tanto. Apple ofrece varios periodos de prueba, incluyendo una prueba gratuita de un mes, pero hay formas de obtener hasta seis meses gratis con ciertas compras. Apple también ofrece periodos de prueba o descuentos a suscriptores inactivos de vez en cuando. Descubre qué pruebas de Apple Music están disponibles y cómo obtener Apple Music gratis en este artículo, incluyendo cómo obtener tres meses de Apple Music gratis con Shazam, incluso si has tenido una prueba en el pasado. Además, si eres estudiante, ¡puedes obtener Apple Music a mitad de precio, una oferta que incluye Apple TV+ gratis! ¿Es Apple Music gratis? A diferencia de Spotify y Amazon Music, no hay un nivel gratuito de Apple Music con publicidad: la opción más cercana era Apple Music Voice, que era una versión de bajo costo y simplificada del servicio de streaming de música que no te permitía descargar pistas o crear tus propias listas de reproducción, pero Apple eliminó esa opción, dos años después de su introducción, en noviembre de 2023. Sin embargo, puedes obtener Apple Music gratis por un tiempo limitado si aprovechas las numerosas pruebas que Apple y sus socios ofrecen. Prueba gratuita de Apple Music Apple ofrece una prueba gratuita de un mes para Apple Music, pero puedes encontrar pruebas que extienden ese periodo, incluyendo seis meses de Apple Music gratis si compras AirPods, un HomePod o auriculares Beats. Los socios de Apple, como Shazam, también ofrecen pruebas de Apple Music de diferentes duraciones. Sigue leyendo para obtener detalles sobre las mejores pruebas de Apple Music que hemos visto, incluyendo cómo obtener Apple Music gratis durante más tiempo que la prueba estándar de un mes y cómo obtener una prueba gratuita si te has suscrito previamente a Apple Music. Si no quieres pagar por Apple Music una vez que haya terminado tu prueba, asegúrate de cancelar tu suscripción antes de que se renueve automáticamente. Es fácil cancelar una suscripción en iPhone, iPad o Mac, solo sigue estos pasos: En un iPhone, ve a Configuración y haz clic en la sección en la parte superior con tu ID de Apple. Toca Suscripciones, encuentra la que quieras cancelar y tócala. Luego, toca Cancelar suscripción. Cómo obtener Apple Music gratis Si nunca has probado Apple Music antes, podrás obtener un mes gratis, sin truco y sin preguntas. Antes de febrero de 2022, la duración de esta prueba era de tres meses, por lo que este periodo de prueba no es tan bueno como antes. Para obtener la prueba gratuita de Apple Music de un mes, visita el sitio web de Apple a través de los enlaces a continuación y elige ‘Prueba 1 mes gratis’ en la esquina superior derecha, o haz clic en ‘Pruébalo gratis’ en el plan correspondiente (aproximadamente a la mitad de la página). Clientes de EE. UU.: Obtén Apple Music gratis por un mes con Apple Clientes del Reino Unido: Obtén Apple Music gratis por un mes con Apple Cómo obtener Apple Music gratis durante 6 meses ¿Quieres más de un mes? Puedes obtener Apple Music gratis durante seis meses si compras un producto de Apple que califique. Apple ofrece seis meses gratis a nuevos usuarios de Apple Music que compren AirPods, un HomePod mini o auriculares Beats. Sin embargo, debes ser un nuevo suscriptor de Apple Music. Los siguientes dispositivos son elegibles según los términos y condiciones de Apple: AirPods Pro AirPods (2da y 3ra generación) AirPods Max HomePod HomePod mini Beats Fit Pro Beats Studio Buds Powerbeats Powerbeats Pro Beats Solo Pro Beats Studio Pro Si has comprado uno de estos dispositivos elegibles, puedes calificar, siempre que no te hayas suscrito previamente a Apple Music y siempre que el dispositivo se haya emparejado con tu iPhone o iPad durante menos de 90 días. Para calificar para la prueba gratuita de seis meses, debes inscribirte dentro de los 90 días de haber emparejado por primera vez tu dispositivo de audio elegible con un iPhone o iPad que esté ejecutando la última versión de iOS o iPadOS. Entonces, si has estado usando tu HomePod con tu ID de Apple durante más de 90 días, no podrás aprovecharlo, a menos que cambies tu HomePod a un ID de Apple diferente… Clientes de EE. UU.: Obtén Apple Music gratis por seis meses con Apple EE. UU. Clientes del Reino Unido: Obtén Apple Music gratis por seis meses con Apple Reino Unido Para obtener una prueba de seis meses de Apple Music, sigue estos pasos: Actualiza tu iPhone o iPad a la última versión de iOS/iPadOS. Empareja tus AirPods, HomePods o auriculares Beats con tu iPhone o iPad. Abre Apple Music en el iPhone o iPad. Inicia sesión con tu ID de Apple. Deberías ver los detalles de la oferta, si no lo haces, haz clic en Escuchar ahora. Cómo obtener Apple Music gratis con Shazam No solo Apple está ofreciendo una prueba de Apple Music. Varios socios de Apple también ofrecen pruebas gratuitas de Apple Music de diferentes duraciones. A menudo puedes encontrar pruebas de Apple Music a través del software de reconocimiento musical Shazam (que es una subsidiaria de Apple). La oferta se realiza de vez en cuando y en el pasado Shazam ha ofrecido cinco e incluso seis meses de Apple Music gratis, pero actualmente solo hay tres meses gratis en oferta. Obtén Apple Music Gratis por Tres meses con Shazam Si utilizas la cámara de tu iPhone para escanear el código QR del sitio web de Shazam, se abrirá la app de Shazam en tu iPhone (o te pedirá que la instales). Descarga e instala Shazam en tu iPhone, iPad o iPod touch. Alternativamente, puedes activar la oferta si usas la app de Shazam para escanear una canción que te guste (para averiguar cuál es). Para obtener la oferta, sigue estos pasos en la app de Shazam: Toca para Shazam una canción, o toca en Mi música para ver tus Shazams recientes. Deberías ver un bloque que destaca la oferta gratuita. Haz clic en Probar ahora. Se te invitará a Obtener tres meses gratis de Apple Music (o más o menos dependiendo de la oferta actual). Haz clic en Probarlo gratis y se te llevará a la app de Apple Music. Luego se te invitará a Doble clic para canjear. Verás la fecha en la que terminará la prueba gratuita y se te cobrará, así que te sugerimos que tomes nota para cancelar justo antes si no quieres empezar a pagar. Finalmente, podrás empezar a escuchar Apple Music. ¡Disfruta de tus tres meses gratis! ¿Puedes obtener la prueba de Shazam si has tenido previamente una prueba? ¡Sí! La buena noticia es que pudimos aprovechar la prueba de Shazam a pesar de haber tenido previamente pruebas y haber sido un suscriptor inactivo. En nuestro caso, cuando estaba disponible una prueba de Shazam de cinco meses, pudimos calificar para una prueba de dos meses en su lugar. En el pasado, hemos podido obtener cinco meses gratis a través de Shazam, pero esa oferta actualmente no está en vigencia. Cómo enviarle a un amigo tres meses de Apple Music con Shazam Shazam también ofrece una forma de enviarle a un amigo hasta tres meses de Apple Music gratis. Necesitarán ser un nuevo suscriptor, pero puedes enviarles a esta página para que obtengan hasta tres meses gratis (actualmente solo estamos viendo una oferta de un mes, a pesar de que Shazam la describe como tres meses aquí). Otras formas de obtener Apple Music gratis en EE. UU. No solo Apple y la subsidiaria de Apple Shazam ofrecen pruebas de Apple Music. Verizon In…