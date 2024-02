Misil ruso mata a 4 personas en el edificio residencial de gran altura en Kyiv, al menos 19 heridos.

El saldo de muertos por el ataque con misiles rusos en la mañana en Kyiv ha aumentado a cuatro, con un cuerpo más recuperado de los escombros en un edificio residencial de gran altura en el distrito de Holosiivskyi de la capital, informó el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, en Telegram el 7 de febrero.

Tres mujeres de 31, 66 y 73 años, así como un hombre de 33 años, murieron en el ataque, según una publicación en Telegram de la Fiscalía de Kyiv.

Diecinueve personas resultaron heridas, según Klymenko, aunque la Administración Militar de la Ciudad de Kyiv informa de 21 heridos.

Un total de 60 residentes fueron evacuados del edificio dañado en el distrito de Holosiivskyi de la ciudad. Los escombros del misil derribado provocaron un incendio en el edificio de 18 pisos. También se declaró un incendio en una estación de mantenimiento de vehículos cercana.

Los escombros del misil también dañaron dos líneas de alta tensión en el distrito Dniprovskyi de la capital, dejando a más de 20,000 consumidores en la orilla izquierda sin electricidad, según informó en Telegram el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko.

Rusia lanzó otro ataque masivo con misiles y drones en Ucrania temprano el 7 de febrero, causando interrupciones significativas en Kyiv y dañando la infraestructura en varias ciudades, incluidas Kharkiv, Mykolaiv y Drohobych.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 20 misiles sobre Kyiv y el óblast circundante durante un ataque masivo temprano en la mañana, informó la Administración Militar de la Ciudad de Kyiv el 7 de febrero.

En total, 44 drones kamikaze y misiles fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea ucranianas de un total de 64 objetivos aéreos enemigos.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine