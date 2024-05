Pan Financial amplía su junta directiva con el nuevo director John Fawcett Por Investing.com

“

COLUMBUS, Ohio – Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH) anunció el nombramiento de John J. Fawcett a su junta directiva como miembro independiente. Fawcett, un veterano en el sector de servicios financieros, fue elegido en la Junta Anual de Accionistas de la compañía el martes junto con otros nominados que sirvieron durante el término anterior.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Fawcett aporta una gran experiencia a la junta, habiendo ocupado varios cargos de alto nivel en toda la industria. Sus puestos anteriores incluyen el de vicepresidente ejecutivo y director financiero de CIT Group (NYSE:) Inc. y Royal Bank of Scotland (NYSE:) Americas, así como una importante permanencia en Citigroup Inc (NYSE:). Fawcett también se desempeñó como gerente sénior de auditoría en KPMG, especializándose en banca y servicios financieros.

En su nuevo rol en Bread Financial, Fawcett será miembro tanto de los comités de Auditoría como de Nominación y Gobierno Corporativo. El presidente y CEO de la compañía, Ralph Andretta, expresó confianza en la capacidad de Fawcett para contribuir a la experiencia de la junta, especialmente en contabilidad, operaciones internacionales y operaciones comerciales.

Tras la elección de Fawcett, la junta de Bread Financial ahora consta de nueve directores. La compañía, conocida por sus servicios financieros tecnológicamente avanzados, ofrece una variedad de soluciones de pago, préstamo y ahorro. Hace hincapié en enfoques digitales y análisis de datos para proporcionar servicios que incluyen tarjetas de crédito de marca privada y co-branded, así como productos de compra ahora y paga después a través de Bread Pay™.

Bread Financial también atiende directamente a los consumidores con ofertas como la tarjeta de crédito Bread Cashback™ de American Express (NYSE:)® y productos de ahorro Bread Savings™. La empresa, con sede en Columbus, Ohio, se enorgullece de sus prácticas comerciales sostenibles y está compuesta por aproximadamente 7,000 asociados a nivel global.

Este artículo se basa en un comunicado de prensa.

Información de InvestingPro

Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH) da la bienvenida a John J. Fawcett a su junta en un momento de notable desempeño financiero y actividad de mercado. Como parte de la visión estratégica de la junta, es crucial comprender la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.

Los datos de InvestingPro destacan la fortaleza de Bread Financial, con una capitalización de mercado de aproximadamente $2.05 mil millones, mostrando la importante presencia de la empresa en la industria de servicios financieros. Además, el ratio P/E de la compañía se sitúa en un atractivo 5.25, con un ratio P/E ajustado para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 en un aún más atractivo 4.93. Esto indica que la empresa está cotizando a un múltiplo de ganancias bajo, lo que podría ser un indicador de subvaluación en relación con su potencial de ganancias.

Además, Bread Financial ha demostrado un fuerte compromiso con recompensar a sus accionistas, manteniendo pagos de dividendos durante 9 años consecutivos, con un actual rendimiento de dividendos del 2.03%. Esta devolución consistente a los accionistas puede reflejar la posición financiera estable de la empresa y la confianza de la gestión en sus operaciones continuas y flujo de efectivo.

Las recomendaciones de InvestingPro sugieren que Bread Financial está experimentando un gran aumento de precios en los últimos seis meses, con un retorno total del 56.41%, y actualmente cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, en un 97.74% del precio máximo. Este impulso está respaldado por un fuerte retorno en el último mes, con un retorno total de precio de un mes del 20.79%, lo que podría señalar la confianza de los inversores en las perspectivas futuras de la empresa.

Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre Bread Financial, los cuales se pueden acceder en https://www.investing.com/pro/BFH. Con estos conocimientos y más, los inversores pueden tomar decisiones más informadas, especialmente al considerar los recientes desarrollos en la junta directiva de la empresa. Para un acceso mejorado, utiliza el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual de Pro y Pro+.

Este artículo fue generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulta nuestros Términos y Condiciones.

“