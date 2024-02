Biden Criticizes Opposition to Bill Including Israel and Gaza Aid: Middle East Crisis Updates Biden critica la oposición al proyecto de ley que incluye ayuda a Israel y Gaza: Actualizaciones en vivo de la crisis en Medio Oriente

Israel ha llamado asegurar la libertad de los rehenes secuestrados en Gaza un objetivo clave en su guerra contra Hamas, por lo que muchos en el país se sorprendieron el martes cuando se supo que al menos una quinta parte de los cautivos ya estaban muertos.

La noticia es probable que empeore una furia en Israel, donde el debate sobre el curso de acción del gobierno en Gaza con respecto a los rehenes se ha vuelto divisivo.

Los oficiales de inteligencia israelíes concluyeron que al menos 30 de los 136 rehenes restantes capturados por Hamas y sus aliados el 7 de octubre, han muerto desde el inicio de la guerra, según una evaluación confidencial revisada por The New York Times.

Los cuerpos de otros dos israelíes muertos, asesinados en 2014 durante una guerra anterior entre Israel y Hamas, han estado retenidos en el territorio desde entonces, elevando el número total de rehenes asesinados dentro de Gaza a al menos 32.

El gobierno israelí liberó un comunicado el martes por la noche diciendo que solo 31 habían sido confirmados muertos; La discrepancia entre los dos números no pudo ser reconciliada de inmediato.

“Hemos informado a 31 familias de que sus seres queridos capturados ya no están entre los vivos y los hemos declarado muertos,” dijo el contralmirante Daniel Hagari, jefe de prensa del ejército, el martes después de que The Times publicara un reportaje sobre las muertes de los rehenes anteriormente no divulgadas.

Cuatro funcionarios dijeron que los oficiales de inteligencia israelíes también estaban evaluando información no confirmada que indicaba que al menos otros 20 rehenes también podrían haber sido asesinados.

Algunos de los muertos fueron asesinados dentro de Israel el 7 de octubre. En ese momento, sus muertes no habían sido confirmadas y se contaron entre los rehenes, pero sus cuerpos fueron llevados por Hamas a Gaza, según dos de los funcionarios.

Otros resultaron heridos durante el asalto liderado por Hamas y murieron a causa de sus lesiones después de ser secuestrados a Gaza, dijeron los funcionarios. Otros, agregaron los funcionarios, fueron asesinados por Hamas una vez dentro de Gaza.

Al menos tres rehenes fueron asesinados por el ejército israelí durante sus operaciones terrestres. Otro fue asesinado durante una operación de rescate fallida. Los soldados israelíes encontraron los cuerpos de algunos rehenes, intactos y sin heridas externas, dentro de la maraña de túneles que Hamas ha excavado debajo de Gaza. El ejército aún no ha aclarado las causas de esas muertes.

La cifra de 32 muertes es mayor que cualquier número anteriormente divulgado públicamente por las autoridades israelíes.

En enero, algunos miembros de la familia irrumpieron en una reunión en el Parlamento de Israel para exigir que los legisladores tomen medidas más enérgicas para asegurar la liberación de los rehenes. Esa protesta y protestas similares en los últimos meses han ayudado a exponer una ruptura social entre aquellos que apoyan hacer un trato con Hamas para asegurar la liberación de los rehenes y aquellos que buscan la destrucción total del grupo militante.

Más de 240 rehenes fueron capturados por Hamas y sus aliados durante el ataque del 7 de octubre al sur de Israel, lo que llevó a Israel a contraatacar con ataques aéreos masivos y luego una invasión terrestre. Aproximadamente la mitad de los rehenes han sido liberados, casi todos durante un alto el fuego temporal en noviembre, cuando fueron intercambiados por 240 prisioneros y detenidos palestinos en cárceles israelíes.

Desde ese alto el fuego, el gobierno israelí ha dicho que sus operaciones militares en Gaza allanarían el camino para más liberaciones de rehenes. Los funcionarios han argumentado que cada éxito militar israelí pone a Hamas bajo más presión para negociar otro intercambio, y hace que el ejército esté en mejores condiciones para rescatar a los rehenes restantes por la fuerza.

Pero decenas de sobrevivientes y familiares de los rehenes han dicho que la campaña militar está poniendo en peligro las vidas de sus seres queridos. Quieren que el gobierno haga una prioridad alcanzar un nuevo trato de rehenes en lugar de continuar con la invasión, para que sus parientes no se vean atrapados en el fuego cruzado. Solo se ha liberado un rehén mediante una operación de rescate militar israelí.

El debate sobre los rehenes se ha vuelto particularmente agudo en los últimos días, a medida que las negociaciones sobre otro acuerdo de alto el fuego —mediado por Egipto y Qatar— han cobrado impulso.

Egipto y Qatar han negociado con los líderes de Hamas una propuesta respaldada por Estados Unidos que podría detener temporalmente la guerra, liberar a los rehenes restantes a cambio de palestinos detenidos en cárceles israelíes, y permitir más alimentos, agua, medicamentos y otros suministros en el territorio.

El martes, Hamas dijo que había recibido la propuesta y entregado una respuesta a los mediadores, pero no dio detalles.

Los miembros de la coalición gobernante de Israel de derecha amenazaron con dejar el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu si este acepta un acuerdo que permita a Hamas permanecer en el poder a cambio de la libertad de todos los rehenes restantes.

Pero otros miembros de su coalición, incluido un ex general centrista, Gadi Eisenkot, han sugerido que liberar a los rehenes es un objetivo más importante que obtener más ganancias militares, y que los dos objetivos son mutuamente incompatibles.

Consultado para hacer comentarios, el ejército israelí dijo en un comunicado que estaba “desplegando todos los recursos disponibles para localizar y recuperar la mayor cantidad de información posible” sobre los rehenes actualmente en poder de Hamas.

Una portavoz de la principal alianza de familias de rehenes, Liat Bell Sommer, dijo que la alianza buscaba un acuerdo inmediato.

“Somos conscientes de que hay cuerpos en cautiverio de Hamas. También somos conscientes de que cada día que los rehenes son retenidos en los túneles de Hamas es una sentencia de muerte para ellos,” dijo Sommer.

Otros rehenes también pueden haber muerto, pero el ejército aún no los ha declarado muertos porque necesita obtener pruebas absolutas antes de comunicárselo a sus familiares, según Avi Kalo, quien dirigió un departamento de inteligencia militar que lidiaba con prisioneros de guerra y personas desaparecidas.

“Cuando se trata de tomar la decisión de declarar prisionero de guerra, o desaparecido, muerto, la inteligencia israelí necesita tener certeza del 100 por ciento,” dijo Kalo.

“Un mensaje tan terrible no debe ser transmitido excepto en el caso de un conocimiento absoluto y definitivo,” agregó.

La evaluación del ejército israelí no concluyó que ninguno de los rehenes muertos fuera asesinado en ataques de Israel. Pero algunos de los rehenes liberados en noviembre han dicho que temen que los que aún se encuentran en Gaza puedan ser asesinados en los salvos israelíes. Al menos un rehén liberado dijo que la implacable bombardeo israelí a veces se sintió tan amenazante como la amenaza planteada por sus captores.

“Muchas veces me dije a mí misma que, al final, moriré por los misiles de Israel y no por Hamas,” dijo Sahar Kalderon en una entrevista en diciembre pasado, semanas después de su liberación. Su padre sigue capturado en Gaza.

“¿Qué hay de mi padre, que ha sido abandonado?” dijo en la entrevista. “Pido a todos los que vean esto: Por favor, detengan esta guerra; saquen a todos los rehenes.”

Reportaron Johnatan Reiss, Aaron Boxerman, Gabby Sobelman y Rawan Sheikh Ahmad.

— Ronen Bergman and Patrick Kingsley