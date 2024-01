El pueblo alemán se rebela ante el crecimiento de la influencia de la extrema derecha

En los últimos días, decenas de miles de personas han salido a las calles para protestar contra el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, conocido como AfD. Los académicos legales están debatiendo si el partido puede ser prohibido. Los líderes políticos advierten de una amenaza fundamental para la sociedad.

“Lo diré claramente y enérgicamente: los extremistas de derecha están atacando nuestra democracia”, dijo el canciller Olaf Scholz en su mensaje semanal a los alemanes el viernes. “Quieren destruir nuestra cohesión”.

Si bien no es raro que los políticos alemanes adviertan sobre la extrema derecha, la alarma ha adquirido nueva urgencia desde que se reveló que los líderes de extrema derecha habían celebrado una reunión secreta a finales del año pasado para discutir deportaciones masivas, no solo de migrantes ilegales, sino incluso de ciudadanos alemanes que emigraron al país y que no consideran completamente asimilados.

“Es la famosa gota que colmó el vaso”, dijo Matthias Quent, un sociólogo que ha pasado años estudiando la extrema derecha. “Fue un desencadenante de algo y no solo se trata de la reunión, sino del fortalecimiento de la AfD, que asusta a mucha gente”.

La AfD ha disfrutado de un aumento en las encuestas durante meses a medida que crece el descontento con el engorroso gobierno de tres partidos de Alemania, junto con el temor a la inmigración descontrolada. Si bien solo el 10 por ciento de los alemanes votaron por la AfD durante las últimas elecciones nacionales en 2020, el partido actualmente está obteniendo récords en las encuestas – casi el 25 por ciento a nivel nacional y más del 30 por ciento en los estados orientales, que celebrarán elecciones a finales de este año.

El miedo a una AfD ascendente casi se ha convertido en pánico desde que Correctiv, un pequeño sitio de noticias de investigación financiado por la multitud, reveló la semana pasada la reunión privada de políticos de extrema derecha, empresarios y varios neo nazis a finales de noviembre.

El orador principal del evento fue el extremista de derecha austriaco, Martin Sellner, quien usa el término “re-migración”, un concepto clave en la escena extremista que denota estrategias de deportación a largo plazo.

El Sr. Sellner confirmó que participó en la reunión, pero negó que hablara de deportar ciudadanos alemanes, a pesar de que ha pedido públicamente exactamente eso.

Correctiv documentó la reunión utilizando cámaras ocultas, testimonios y un reportero encubierto que se registró en el hotel donde tuvo lugar la reunión bajo un nombre falso.

Organizada por un dentista de extrema derecha y un empresario detrás de una exitosa cadena de panaderías de autoservicio, la reunión reunió a unas dos docenas de participantes a quienes se les pidió donar 5.000 euros. El encuentro tuvo lugar en un elegante hotel de campo cerca de Potsdam, Alemania, no muy lejos de la villa donde, hace más de ocho décadas, los oficiales nazis planearon la “solución final”, su terrible plan para exterminar a los judíos europeos.

“El vocabulario no es diferente, el lugar no es diferente, la única diferencia es que ya hemos estado allí”, dijo Andrea Römmele, profesora en la Escuela Hertie de Berlín.

La noticia de la reunión ha resonado en todo el país. El miércoles por la noche, teatrers de todo el país transmitieron lecturas interpretativas del informe de Correctiv.

La reacción de la AfD, que intenta distanciarse de la extrema derecha, ha sido mixta. Roland Hartwig, quien asistió a la reunión, se vio obligado a renunciar como asesor personal de Alice Weidel, una de los dos líderes del partido. Weidel, por su parte, acusó a Correctiv de utilizar “métodos del servicio secreto”.

René Springer, un miembro del Parlamento de extrema derecha de Brandeburgo, el estado donde tuvo lugar la reunión, escribió en X: “Deportaremos a los extranjeros a sus países de origen. Millones de ellos. No es un plan secreto. Es una promesa”.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania está monitoreando a la AfD como un grupo extremista sospechoso, una designación que brinda a los servicios de inteligencia más opciones de vigilancia. La oficina encontró que el partido se está moviendo más hacia la derecha, hasta el punto de amenazar los derechos consagrados en la Constitución. Varios capítulos estatales ya son considerados grupos extremistas.

Desde que se revelaron los detalles de la reunión de noviembre la semana pasada, decenas de miles de personas han salido a las calles en Berlín, Potsdam, Friburgo, Colonia y en otros lugares. Una manifestación el viernes en Hamburgo atrajo a más de 80,000 personas, según el sindicato que la coorganizó. Se están planeando más manifestaciones para este fin de semana.

“Estas manifestaciones no necesariamente significan que las cifras de las encuestas de la AfD estén disminuyendo nuevamente”, dijo la profesora Römmele. “Pero lo que sí muestra es que la mayoría silenciosa ya no está en silencio, es una señal importante, tanto a nivel nacional como internacional”.

El miércoles, después de que un estimado de 30,000 personas se manifestaran contra la extrema derecha en la ciudad occidental de Colonia, Scholz mostró su apoyo. “Estoy agradecido de que decenas de miles salgan a las calles por toda Alemania en estos días, en contra del racismo, la incitación al odio y por nuestra democracia liberal,”en X. “Eso nos da coraje y nos muestra: nosotros, los demócratas, somos muchos, mucho más que aquellos que quieren dividirnos”.

Durante una sesión especial del Parlamento del país el jueves, Nancy Faeser, ministra del Interior del país y responsable de la seguridad nacional, se unió al coro de advertencias sobre el peligro. “La mayor amenaza para nuestro orden democrático básico es el extremismo de derecha,” dijo a los legisladores.

La creciente atracción de la AfD ha presentado un dilema sobre qué hacer al respecto. Muchos de sus seguidores dicen que ya desconfían profundamente del gobierno y se sienten cada vez más escuchados y desposeídos. Muchos de sus oponentes temen que prohibir el partido solo refuerce esos sentimientos.

Sin embargo, más de 700,000 personas han firmado una petición en línea para considerar la prohibición de la AfD. Marco Wanderwitz, un político del partido conservador de la Democracia Cristiana que anteriormente estaba a cargo de tratar con la Alemania Oriental, está tratando de convencer a sus colegas en el Parlamento para que voten a favor de tal prohibición.

Pero no todos están convencidos de que prohibir completamente el partido sea una buena idea.

“Los medios más efectivos contra los enemigos de la democracia no son la represión, las prohibiciones y cosas por el estilo,” dijo otro legislador de los Cristianos Demócratas el jueves. “Los medios más eficaces para preservar una democracia defendible son los mejores argumentos, una buena política y una buena gobernanza”.