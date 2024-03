Israel se enfrenta a un difícil acto de equilibrio entre Rusia y Occidente

Israel, aunque depende en gran medida del apoyo de Estados Unidos, Alemania y otras naciones occidentales, ha estado notablemente en desacuerdo con ellas en lo que respecta a las relaciones con Rusia durante su guerra de conquista en Ucrania.

Mucho antes de que Hamás atacara a Israel desde Gaza el 7 de octubre, el país rechazó las peticiones de Ucrania de enviar armas o aplicar sanciones generalizadas a Rusia, incluyendo detener los vuelos al país. A pesar de la ansiedad del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, él mismo judío, por visitar el país y mostrar solidaridad después del ataque, nunca hizo el viaje.

Los motivos reflejan las necesidades de seguridad únicas de Israel y la delicada relación del primer ministro Benjamín Netanyahu con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia, un firme partidario de los enemigos de Israel en la región a quienes Israel no puede permitirse ofender.

A medida que la guerra de Israel con Hamás entra en su sexto mes, el Sr. Netanyahu necesita la buena voluntad del Sr. Putin para ayudar a contener a Irán en particular y para continuar atacando objetivos iraníes en Siria mientras trata de evitar dañar a las fuerzas que Rusia mantiene allí.

Por lo tanto, el Sr. Netanyahu le ha dado consistentemente un amplio margen al líder ruso, incluso a riesgo de alienar a los principales aliados de Israel en Europa y Estados Unidos.

“Israel está jugando en una cuerda floja delicada”, dijo Emmanuel Navon, director ejecutivo de ELNET Israel, una organización no gubernamental con sede en Israel que busca fortalecer los lazos diplomáticos entre Israel y Europa.

Pero a pesar de que Israel se maneja con cuidado cuando se trata de Rusia, la relación sigue siendo ampliamente desequilibrada. El Sr. Putin ha sido un crítico vocal de Israel, utilizando la condena de la guerra de Israel en Gaza para apelar al Sur Global, un término para un grupo informal de países en desarrollo y subdesarrollados, algunos de los cuales han sido críticos de Estados Unidos, Europa y el orden mundial actual.

Después del ataque de Hamás el 7 de octubre, que las autoridades israelíes dicen que mató a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, el Sr. Putin no dijo nada durante tres días. Luego, sin expresar condolencias por Israel o las víctimas, el líder ruso criticó a Estados Unidos, llamando al 7 de octubre “un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente”.

Desde entonces, Rusia ha sido vocal en condenar la guerra de Israel contra Hamás, que ha matado a más de 31,000, incluidos combatientes, pero la mayoría del total son mujeres y niños, según las autoridades sanitarias de Gaza.

“Cuando llegó el 7 de octubre, Putin encontró un problema hecho a medida, no para romper las relaciones con Israel, sino para comenzar a distanciarse de” Rusia de Israel, dijo Aaron David Miller, un ex diplomático estadounidense en el Carnegie Endowment for International Peace.

En las Naciones Unidas, Rusia ha cuestionado el derecho de Israel a la autodefensa y ha pedido repetidamente un alto el fuego humanitario para detener la campaña militar de Israel. Rusia también ha amplificado las opiniones pro-Hamás en línea.

Funcionarios rusos han expresado simpatía o apoyo a la acusación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia de que Israel está cometiendo genocidio, lo cual Israel niega.

Al mismo tiempo, Rusia también ha utilizado la guerra en Gaza para defender su propia guerra en Ucrania. Argumenta que Occidente ha sido hipócrita al condenar los ataques de Rusia contra civiles en Ucrania mientras apoya lo que considera acciones similares de Israel contra civiles en Gaza.

A fines de octubre, Rusia recibió a una delegación de Hamás en Moscú, lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó de “reprochable”. A fines de febrero, Rusia recibió otra delegación de Hamás para una reunión de palestinos en Moscú.

Después de una llamada en diciembre entre el Sr. Netanyahu y el Sr. Putin, que el Sr. Miller de Carnegie dijo que reflejaba la tensión entre las dos naciones, el Sr. Netanyahu dijo que había criticado a Rusia por apoyar a Irán, mientras que el Sr. Putin dijo que había criticado a Israel por la crisis humanitaria en Gaza.

En el pasado, el Sr. Netanyahu había presumido de su excelente relación con el Sr. Putin y de su autodeclarada habilidad para tratar con grandes potencias. Ahora “esa relación es más una desventaja que una ventaja”, dijo el Sr. Miller.

El viernes pasado, el embajador ruso en Tel Aviv, Anatoly Viktorov, fue llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para protestar por comentarios de funcionarios rusos en las Naciones Unidas que ponían en duda un informe de la ONU que respaldaba conclusiones de violencia sexual por parte de Hamás. A principios de febrero, Rusia convocó al embajador israelí en Moscú, Simona Halperin, por “comentarios inaceptables” que dijeron que distorsionaban la política exterior de Rusia.

La conexión cada vez más profunda entre Rusia e Irán durante la guerra de Ucrania también ha planteado preocupaciones para funcionarios israelíes y estadounidenses. Teherán ha proporcionado a Moscú drones, misiles y otras armas.

Arkady Mil-Man, ex embajador israelí en Rusia, ahora en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, dijo que el Sr. Netanyahu parecía ignorar que “Israel es percibido como un enemigo por los rusos”.

La relación entre Israel y Rusia solo empeoraría, dijo, porque “los rusos eligieron claramente un lado anti-israelí”.

Pero Israel apenas puede darse el lujo de romper relaciones.

Un número significativo de ciudadanos israelíes emigraron de la antigua Unión Soviética y construyeron sus vidas en Israel. Pero Israel todavía tiene un interés en velar por la población judía que permanece en Rusia. A finales de octubre, una multitud asaltó un aeropuerto ruso para buscar judíos en un vuelo entrante desde Israel.

“Queremos mantener abierta la puerta”, dijo Sarah Fainberg, directora del programa de investigación de la Universidad de Tel Aviv sobre el papel de Rusia y China en el Medio Oriente. Fue importante que la Agencia Judía, una organización sin fines de lucro que ayuda a los judíos a emigrar a Israel, siguiera operativa en Rusia, dijo: “Queremos poder rescatar a esta población en tiempos de emergencia”.

Si bien el antisemitismo no es algo nuevo en Rusia, dijo la Sra. Fainberg, la nueva antagonización de Mr. Putin hacia Israel ha planteado preocupaciones. “Anteriormente, pensábamos que había una Rusia antisemita pero un presidente pro-judío”, dijo. “Ahora las cosas han cambiado”.