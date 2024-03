Miembros de la comunidad cantan “¡alto al fuego ahora!” después de que el consejo de Naperville no responde a la solicitud de resolución.

El Ayuntamiento de la Ciudad de Naperville suspendió su reunión el martes en medio de gritos de “¡alto al fuego ahora!” después de que otra serie de peticiones para una resolución local de alto al fuego en Gaza no recibiera respuesta de los funcionarios electos.

Después de llenar las cámaras del consejo el mes pasado, un grupo de miembros de la comunidad de la ciudad y sus alrededores pasaron nuevamente la mayor parte de la parte de comentarios públicos de la reunión del martes instando a los miembros a emitir una resolución que solicite un alto al fuego permanente en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza.

Unas dos docenas de oradores solicitaron la declaración simbólica abordando el conflicto en curso, que ha devastado gran parte de la Franja de Gaza.

Al igual que en la última reunión, los miembros del consejo no respondieron a los comentarios ni dieron alguna indicación de que considerarían una resolución local de alto al fuego.

Frustrados, los partidarios del alto al fuego permanecieron en las cámaras del consejo al final de la reunión en un esfuerzo por obtener alguna respuesta de los funcionarios antes de que se fueran.

Mientras los miembros del consejo se levantaban de sus asientos y comenzaban a salir, aproximadamente 30 miembros restantes del público comenzaron a corear: “¡Alto al fuego ahora! ¡Alto al fuego ahora! ¡Alto al fuego ahora!”

Una persona se adelantó para dirigirse directamente al alcalde de Naperville, Scott Wehrli, quien aún estaba sentado en el estrado.

“De manera genuina, de humano a humano, ¿cuál es la vacilación para simplemente incluirlo en la próxima agenda como un tema para consideración como un gesto simbólico?”, dijeron. “Eso es todo lo que estamos pidiendo”.

Wehrli explicó que para incluir un nuevo asunto en una agenda futura se requiere el apoyo de al menos tres miembros del consejo por mayoría de manos.

“Nada de eso sucedió esta noche”, dijo.

Aun así, Wehrli aseguró: “Sus palabras han sido registradas para la historia en las actas del consejo de la ciudad. … Sus palabras están registradas para siempre. La gente escuchó sus palabras. El hecho de que el consejo de la ciudad no lo haya incluido en una agenda futura no significa que no hayan sido escuchados”.

La gente continuó gritando y dirigiéndose directamente a los miembros del consejo restantes hasta que el concejal Benny White respondió: “Nuestra reunión ha terminado y no podemos discutirlo”.

Aunque agregó que estaba escuchando, mantuvo que las discusiones no podían continuar después del aplazamiento del martes.

En general, el intercambio duró unos seis minutos. Terminó con la multitud restante saliendo mientras coreaban: “¡Libertad, libertad para Palestina!”

