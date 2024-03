Acuerdo entre Michael Spavor y Canadá por su detención en China.

El gobierno de Canadá ha llegado a un acuerdo financiero con uno de los dos hombres canadienses a los que acusa de ser detenidos arbitrariamente durante casi tres años por China como represalia, según dijo el abogado del hombre.

John K. Phillips, quien representa a Michael Spavor, dijo a The Associated Press el miércoles por la noche que “solo puedo decir que el asunto entre el Sr. Spavor y el gobierno de Canadá ha sido resuelto”.

El Sr. Spavor, un empresario que tenía extensos tratos en Corea del Norte, y Michael Kovrig, un entonces diplomático canadiense que estaba en licencia y trabajaba para un grupo de análisis de políticas exteriores con sede en Bélgica, fueron arrestados en China en diciembre de 2018. Fueron acusados de espionaje.

Sus detenciones en prisiones separadas fueron, según funcionarios canadienses, represalias por el arresto de Meng Wanzhou, entonces directora financiera de la gigante tecnológica china Huawei. Ese arresto se realizó a petición de Estados Unidos.

China liberó a los dos hombres en septiembre de 2021 después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegara a un acuerdo que permitía a la Sra. Meng regresar a China a cambio de admitir su culpabilidad en un caso de fraude.

Los arrestos de Mr. Spavor y Mr. Kovrig subrayaron la aparente disposición del gobierno chino bajo Xi Jinping a utilizar arrestos y largas condenas a prisión para presionar a los gobiernos occidentales a hacer concesiones. También dejaron claro que los esfuerzos del primer ministro Justin Trudeau por mejorar las relaciones Canadá-China, que se habían vuelto antagónicas bajo gobiernos anteriores, habían fracasado.

El año pasado, el Sr. Phillips dijo que estaba buscando 10.5 millones de dólares canadienses para el Sr. Spavor. El Globe and Mail, citando una fuente anónima, informó el miércoles por la noche que el acuerdo era de aproximadamente 6 millones de dólares.

Global Affairs Canada, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, publicó una declaración que no mencionaba ningún acuerdo.

“La detención arbitraria de Michael Spavor y Michael Kovrig por parte de China fue injusta e inaceptable”, dijo en la declaración. “Si bien los 1.019 días en los que fueron detenidos arbitrariamente por China nunca se borrarán, el gobierno de Canadá está comprometido a apoyarlos en sus esfuerzos de pasar a un nuevo capítulo en sus vidas basado en sus circunstancias e impactos individuales, y en reconocimiento de su calvario y el sufrimiento causado por su detención arbitraria por parte de China”.

El ministerio declinó hacer más comentarios.

En diciembre, el Sr. Kovrig dijo al Globe and Mail que también estaba buscando un acuerdo con el gobierno y dijo que donaría cualquier cantidad más allá de los ingresos perdidos y los gastos incurridos a la caridad. Dijo al periódico con sede en Toronto que su informe de que el gobierno ofrecía a cada uno de los hombres 3 millones de dólares canadienses, o 2.2 millones de dólares, estaba “más allá del rango de discusión”. La cantidad real, dijo, “es mucho menor”.

El jueves, el Sr. Kovrig declinó hacer comentarios por correo electrónico sobre sus conversaciones con el gobierno.

Casi no hay información pública disponible sobre las negociaciones de acuerdo, que se llevaron a cabo de forma privada y no a través de los tribunales. Pero un extenso artículo publicado el año pasado por el Globe and Mail, y basado en gran parte en fuentes anónimas, dijo que el Sr. Spavor acusó al Sr. Kovrig de originar su detención por parte de China.

Según el periódico, el Sr. Spavor sostiene que China lo había señalado porque había dado al Sr. Kovrig información sobre Corea del Norte que el diplomático luego transmitió a las agencias de inteligencia de Canadá. Estas, a su vez, la compartieron con los aliados de Canadá.

En agosto de 2021, el Sr. Spavor fue condenado a 11 años de prisión, tras ser declarado culpable de espionaje. El Sr. Kovrig aún estaba pendiente de sentencia en el momento en que fue enviado de vuelta a Canadá.

Los funcionarios canadienses han negado repetidamente que alguno de los hombres estuviera involucrado en espionaje y sostienen que China estaba involucrada en una forma de “diplomacia de rehenes” para forzar la liberación de la Sra. Meng.

Desde su sede en Dandong, China, el Sr. Spavor dirigía una organización que promovía viajes culturales a Corea del Norte. Tenía varios contactos de alto nivel allí y una vez se reunió con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. En 2013, el Sr. Spavor ayudó a organizar una visita muy publicitada a Corea del Norte de Dennis Rodman, el ex estrella de la NBA.

En su correo electrónico, el Sr. Kovrig dijo que “nunca estuvo involucrado en actividades de espionaje”. Dijo, “Cualquier insinuación de que fui otra cosa que abierto y honrado en mis interacciones con Michael Spavor es falsa.”

En el momento de su arresto en China, el Sr. Kovrig estaba de licencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, que levantó su inmunidad diplomática, y trabajaba como asesor principal del Grupo Internacional de Crisis.

En su correo electrónico, el Sr. Kovrig dijo que durante su tiempo como diplomático y asesor trabajó para convencer a China de persuadir a Corea del Norte para que ponga fin a su programa de armas nucleares y misiles. Ese trabajo, dijo, “implicaba hablar con personas que tenían conocimientos sobre el país, hacer análisis y hacer recomendaciones.”

Hasta el momento de su arresto, dijo el Sr. Kovrig, “el gobierno chino no me dio ninguna indicación de que estuviera en desacuerdo con mi trabajo o mis viajes a China.” Funcionarios chinos, dijo, lo invitaban regularmente a reuniones y a asistir a conferencias, incluida una invitación del Ejército de Liberación Popular para aparecer como panelista en un foro que organizó aproximadamente dos meses antes de su arresto.

“La R.P.C. me detuvo injustamente como rehén político para chantajear al gobierno de Canadá”, escribió, refiriéndose a la República Popular de China. “Implicar que fui detenido por cualquier otra razón es falsa y amplifica la propaganda del gobierno chino.”