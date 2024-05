Discurso de Seinfeld en la ceremonia de graduación de Duke desencadena protesta por su apoyo a Israel, informa Reuters

“

(Reuters) -Decenas de estudiantes se retiraron de la ceremonia de graduación de la Universidad de Duke el domingo mientras algunos coreaban “Palestina libre” para protestar por su orador invitado, el comediante Jerry Seinfeld, quien ha apoyado a Israel durante la guerra en Gaza, según un video publicado en redes sociales.

Se veía a figuras con túnicas y birretes, algunos agitando banderas palestinas, salir de entre multitudes de graduados reunidos en el césped en el estadio de fútbol de la universidad de Carolina del Norte en el video publicado en X. Reuters pudo verificar la fecha y ubicación del video.

El video también mostraba a varios asistentes abandonando las gradas, incluida una persona con un keffiyeh, un emblema de solidaridad con la causa palestina.

Otros gritaban “¡Jerry! ¡Jerry!” mientras el actor recibía un título honorífico, y Seinfeld pronunciaba su discurso sin interrupciones importantes.

“Muchos de ustedes están pensando, ‘No puedo creer que invitaran a este tipo’. Demasiado tarde,” dijo, después de prometer “defender” el concepto de privilegio.

“Yo digo, utiliza tu privilegio. Crecí como un chico judío de Nueva York. Eso es un privilegio si quieres ser comediante,” añadió.

“Entendemos la profundidad de los sentimientos en nuestra comunidad, y al igual que todo el año, respetamos el derecho de todos en Duke a expresar sus opiniones pacíficamente, sin impedir que los graduados y sus familias celebren su logro,” dijo el portavoz de Duke, Frank Tramble, en un comunicado.

Seinfeld visitó Israel y ha apoyado vocalmente desde el 7 de octubre cuando el grupo militante Hamas mató a 1,200 personas y secuestró a 252 otras, de las cuales se cree que 133 siguen en cautiverio en Gaza, según los recuentos israelíes. Mientras tanto, las operaciones militares de Israel han matado a más de 35,000 palestinos, según funcionarios de salud en el enclave palestino gobernado por Hamas.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

La Casa Blanca dijo el martes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da la bienvenida a las protestas pacíficas en las ceremonias de graduación universitaria donde él y otros funcionarios de la administración hablarán.

El abandono en la graduación de Duke fue la última manifestación de protestas que han sacudido los campus universitarios de Estados Unidos, mientras los estudiantes exigen que las universidades desinviertan en proveedores de armas y otras empresas que se benefician de la guerra, y amnistía para estudiantes y profesores que han sido disciplinados o despedidos por protestar.

Las protestas han llevado a universidades de Estados Unidos como Columbia en Nueva York y la Universidad del Sur de California en Los Ángeles a cancelar sus ceremonias de graduación principales este mes. Otras universidades han reubicado o modificado las ceremonias de graduación.

“