Microplásticos encontrados obstruyendo las arterias humanas.

Un nuevo estudio ha relacionado la presencia de microplásticos en la placa que obstruye las arterias con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca e incluso muerte.

Desde regiones remotas de la Antártida y capas de sedimento intocadas por humanos hasta corazones humanos e incluso bebés recién nacidos, los microplásticos están en todas partes. Pero si bien tiene sentido que los fragmentos microscópicos de polímeros de combustibles fósiles impregnados de sustancias químicas que encuentran su camino en todos los rincones imaginables de la vida probablemente no son lo mejor, aún no se había establecido una conexión con sus impactos medibles en el cuerpo humano.

Hasta ahora, eso es. Publicado esta semana en The New England Journal of Medicine, el “histórico” estudio, realizado por un equipo de investigadores italianos, es el primero en su tipo en establecer una conexión entre la presencia de microplásticos en el cuerpo humano y su impacto en la salud humana.

Según la investigación, esta fue la primera vez que se descubrieron microplásticos en la placa que obstruye las arterias.

“Este es un ensayo histórico,” dijo Robert Brook, un médico científico de la Universidad de Wayne State que estudia la relación entre la enfermedad cardiovascular y el medio ambiente, a Nature. (Brook no estuvo involucrado en el estudio.) “Esto será el punto de partida para más estudios en todo el mundo para corroborar, extender e indagar en el grado del riesgo que representan los micro y nanoplasticos.”

El estudio siguió a 257 participantes, todos los cuales tuvieron placas de grasa retiradas de sus arterias carótidas — en resumen, los vasos sanguíneos en el cuello que llevan sangre entre la cabeza y el corazón — entre los años 2019 y 2020. El polietileno, el plástico más utilizado en el mundo, fue detectado en la “placa de la arteria carótida de 150 pacientes,” según el estudio.

“La microscopía electrónica reveló partículas extrañas visibles y con bordes irregulares entre los macrófagos de la placa,” continúa, “y dispersos en los desechos externos.”

Los científicos continuaron siguiendo a los pacientes durante 34 meses, encontrando en última instancia que aquellos con microplásticos presentes en sus arterias tenían casi cinco veces más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral, y en los casos más graves, incluso la muerte.

“Es extraordinario,” dijo el cardiólogo Eric Topol, quien no estuvo involucrado en el estudio, a USA Today sobre los hallazgos. “Soy cardiólogo desde hace más de tres décadas y nunca imaginé que tendríamos microplásticos en nuestras arterias y que su presencia aceleraría la arteriosclerosis.”

Para ser claros, este estudio todavía es observacional. No prueba una correlación sólida entre la presencia de microplásticos y los incidentes de emergencia cardiovascular o muerte, aunque algunos médicos creen que la inflamación inducida por microplásticos — se considera que la inflamación a largo plazo es un impulsor importante de la enfermedad cardiovascular — puede desempeñar un papel.

“Este es un buen argumento para los plásticos como no habíamos visto antes,” Topol dijo a USA Today. “Básicamente conectaron los puntos — la presencia del plástico en las arterias, una inflamación profunda y luego eventos como derrames cerebrales, ataques cardíacos y muerte. Lo tenían todo.”

En ese sentido, los investigadores en general parecen coincidir en que los resultados de este estudio son más que suficientes para justificar más investigaciones sobre la influencia de los microplásticos en el cuerpo humano, sin mencionar el enfrentamiento con las preguntas sobre la relación de la humanidad con los productos derivados del petróleo y su impacto en el entorno que nos rodea — y, parece, su impacto en nuestros cuerpos a su vez.

“Aunque no sabemos qué otras exposiciones pudieron haber contribuido a los resultados desfavorables entre los pacientes de este estudio,” escribió Philip Landrigan, un pediatra y epidemiólogo de Boston College en un editorial que acompañó el lanzamiento del estudio, “el descubrimiento de microplásticos y nanoplasticos en el tejido de la placa es en sí mismo un descubrimiento revolucionario que plantea una serie de preguntas urgentes.”

