Mejores tarjetas de débito prepagadas del 2024

Las tarjetas de débito hacen que sea fácil hacer compras, comprar en línea y sacar efectivo de un cajero automático. Sin embargo, para usar una, necesitas tener una cuenta corriente, y no todos la tienen. Si eres parte de la comunidad “sin banco”, lo que significa que no usas o no tienes acceso a servicios financieros convencionales como cuentas corriente o de ahorro, no estás fuera de suerte. Las tarjetas de débito prepagadas son una solución.

El equipo de Fortune RecommendsTM evaluó las mejores tarjetas de débito prepagadas disponibles hoy en día y los clasificó en función de factores como tarifas, recompensas y más. A continuación, te mostramos nuestras mejores selecciones. Consulta nuestra metodología completa aquí. Nota: Todas las tasas de interés, términos y tarifas son precisas al momento de la publicación, pero están sujetas a cambios.

Mejor tarjeta de débito prepagada en general: Greenlight Prepaid Mastercard

Mejor para recibir beneficios federales: Direct Express Prepaid Debit Mastercard

Mejor para no tener tarifas: Tarjeta Cash App

Mejor para ventajas como las de una tarjeta de crédito: Bluebird by American Express

Mejor para seguridad en línea: MOVO Digital Cash Card

Mejor para gestión de dinero en familia: Tarjeta prepaga FamZoo

La tarjeta Greenlight Prepaid Mastercard está específicamente diseñada para familias y ofrece características únicas que fomentan la educación financiera para los niños mientras dan a los padres control y supervisión. Por ejemplo, los padres tienen la capacidad de monitorear y controlar dónde y cuánto pueden gastar sus hijos, incluso establecer controles de gasto específicos a nivel de tienda. También les permite a los padres pagar asignaciones, establecer límites de gasto y clasificar estas asignaciones para ahorrar, gastar y dar. La tarjeta también admite notificaciones en tiempo real de cada transacción, para que los padres puedan estar al tanto del uso de la tarjeta.

Aunque hay una tarifa mensual que comienza en $4.95, la tarjeta prepagada Greenlight no cobra tarifas por transacciones, uso de cajeros automáticos, agregar fondos o verificar el saldo. Además, ciertos niveles de membresía obtienen un reembolso en efectivo del 1%, que se deposita en ahorros (y las cuentas de ahorro obtienen hasta un 5%).

