Una agencia de la ONU dice que no tenía idea de que un centro de mando de Hamas estaba directamente debajo de su sede en Gaza.

El IDF afirmó haber encontrado un centro de nervios de Hamas directamente debajo de la sede de la UNRWA en Gaza.

El jefe de la UNRWA afirmó que la agencia no sabía lo que estaba sucediendo debajo de su propio complejo.

El embajador de Israel en la ONU disputó esto, pidiendo la renuncia del jefe de la UNRWA en una publicación enfurecida en X.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas ha pedido la renuncia del jefe de una agencia de la ONU después de que asegurara no saber lo que Israel afirma que era un centro de nervios de Hamas directamente debajo de su sede en Gaza.

El fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron haber descubierto “infraestructura eléctrica” y filas de servicios informáticos debajo de la sede de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo en la Ciudad de Gaza.

Aunque se invitó a periodistas a visitar el lugar, el cual los oficiales militares israelíes describieron como un “centro de inteligencia de Hamas”, el IDF no proporcionó pruebas definitivas de que militantes de Hamas llevaran a cabo operaciones en el túnel, según The Associated Press.

Philippe Lazzarini, el Comisionado General de la UNRWA, dijo en una publicación en X el sábado que la agencia “no sabía lo que estaba debajo de su sede en Gaza.”

Mencionó que la UNRWA se enteró de informes de un túnel bajo la sede a través de los medios, declarando que la agencia no habría estado al tanto de actividades en el complejo desde que su personal lo desocupó el 12 de octubre.

Lazzarini también mencionó en la publicación que la UNRWA inspeccionó por última vez las instalaciones en septiembre de 2023.

Sin embargo, agregó que la UNRWA “no tiene la experiencia militar y de seguridad ni la capacidad para realizar inspecciones militares de lo que está o podría estar debajo de sus instalaciones.”

Lazzarini dijo que el descubrimiento justifica una investigación independiente, pero afirmó que esto no sería posible porque “Gaza es una zona de guerra activa.”

Sin embargo, Gilad Erdan, embajador de Israel ante la ONU, respondió con una publicación enérgica en X, exigiendo la renuncia de Lazzarini.

.@UNLazzarini no es que no lo supieras, es que no QUISISTE saber. Expusimos túneles de terror debajo de las escuelas de la UNRWA y proporcionamos evidencia de que Hamas explota la UNRWA. Te instamos a realizar una búsqueda exhaustiva de todas las instalaciones de la UNRWA en Gaza. Pero no solo… https://t.co/bJsD66OwoO

— Embajador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) 10 de febrero de 2024

“No es que no lo supieras, es que no QUISISTE saber,” dijo.

Erdan afirmó que Israel había proporcionado “evidencia de que Hamas explota la UNRWA” y que Israel había instado a la agencia a realizar una búsqueda exhaustiva de todas las instalaciones en Gaza.

“Pero no solo te negaste, elegiste meter la cabeza en la arena,” dijo.

Más adelante en la publicación, Erdan escribió: “Cada día encontramos más pruebas de que en Gaza la ONU = Hamas y viceversa.”

Esto parece hacer referencia a las acusaciones de que empleados de la UNRWA estuvieron involucrados en ayudar a Hamas a organizar los ataques de terror del 7 de octubre contra Israel.

En ese momento, Lazzarini dijo que la organización había despedido a los empleados implicados y había iniciado una investigación.

Varios países, incluidos EE. UU., Reino Unido y Canadá, pausaron la financiación de la agencia en consecuencia.

La UNRWA en Gaza no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lea el artículo original en Business Insider