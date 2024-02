SpaceX niega la venta de Starlink a Rusia ante acusaciones de contrabando, Ucrania toma medidas.

La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR) ha iniciado medidas para contrarrestar el uso de terminales Starlink de contrabando por parte del ejército ruso en el frente, dijo el portavoz de la agencia, Andriy Yusov, en la televisión nacional el 12 de febrero.

“Rusia continúa participando en lo que comúnmente se conoce como importación paralela, o básicamente contrabando a través de países intermedios”, dijo Yusov.

Lea también: HUR confirma el uso ‘sistemático’ de terminales Starlink por parte del ejército ruso en territorios ocupados

Aunque nos abstenemos de especificar países particulares en esta etapa, es digno de mencionar que Starlink es fácilmente accesible dentro de la Federación Rusa a través de plataformas en línea abiertas”, agregó.

Añadió que el uso de Starlink se ha vuelto “más sistemático y establecido” en comparación con años anteriores.

“Los agresores dependen en gran medida de estos dispositivos”, señaló Yusov.

“Por lo tanto, es imperativo neutralizar esta amenaza. Sin embargo, no estamos en posición de revelar más detalles en este momento.”

Lea también: Elon Musk cerró Starlink sobre Crimea para evitar ataque con drones ucranianos, dice CNN

Simultáneamente, Yusov aclaró que actualmente no hay afirmaciones de que los terminales de Starlink se vendan oficialmente a Rusia.

“Actualmente, Rusia no solo ostenta el dudoso título de ser el principal estado terrorista, sino también el principal estado de contrabando”, dijo.

“Por lo tanto, este es un problema que requiere atención inmediata.”

El medio de comunicación militar ucraniano Militarnyi informó el 10 de febrero que, al parecer, los rusos están utilizando cada vez más terminales Starlink en sus posiciones en Ucrania, que compran a través de terceros países.

SpaceX, la empresa detrás de Starlink, ha dicho que no hace negocios con el gobierno ruso ni con sus fuerzas armadas y tomará medidas para desactivar los terminales si son utilizados por partes no autorizadas.

“Starlink no está activo en Rusia, lo que significa que el servicio no funcionará en ese país”, afirmó la compañía.

“SpaceX nunca ha vendido Starlink en Rusia, ni ha entregado equipos a Rusia.”

Lea también: SpaceX limita aún más el servicio de Starlink en Ucrania

Más tarde, el uso de terminales Starlink por parte del ejército ruso en los territorios temporalmente ocupados fue confirmado por Yusov en un comentario a la agencia de noticias RBC-Ucrania.

“De hecho, ha habido instancias de invasores rusos utilizando estos dispositivos, y esta tendencia se está volviendo cada vez más sistemática”, dijo.

“Un número de informes de noticias falsos afirman que SpaceX está vendiendo terminales Starlink a Rusia. Esto es categóricamente falso. Según nuestro mejor conocimiento, no se ha vendido directa o indirectamente ningún Starlink a Rusia”, escribió el fundador de SpaceX, Elon Musk, en su publicación en X (Twitter) el 11 de febrero.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo! ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine