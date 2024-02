La OTAN necesita prepararse para el unilateralismo exagerado de Trump

¿Qué pensarán los aliados tradicionales de Estados Unidos de las travesuras republicanas en el Capitolio de la semana pasada cuando torpedearon el proyecto de ley para dar miles de millones de dólares de ayuda a Ucrania? ¿O de los comentarios de Donald Trump durante el fin de semana cuestionando la doctrina de defensa colectiva de la OTAN?

La respuesta corta es: estar alarmados. La respuesta más considerada es: prepararse, planificando inmediatamente la posibilidad de un segundo mandato ultra-unilateralista de Trump, porque esta vez parece que su gente tiene un plan.

El sabotaje del proyecto de ley del Senado que iba a entregar 60 mil millones de dólares vitales para el esfuerzo de guerra de Ucrania y políticas de inmigración más estrictas fue vergonzoso. Lo último que quería Trump, el probable candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre, era una ley que permitiera al presidente Joe Biden, el candidato demócrata presumido, mostrar firmeza en inmigración. Ucrania, desesperada por las armas que el proyecto de ley habría financiado, es daño colateral.

Donald Tusk, primer ministro de Polonia, habló en nombre de la mayoría de los líderes de la UE con su respuesta. “Queridos senadores republicanos de Estados Unidos. Ronald Reagan, quien ayudó a millones de nosotros a recuperar nuestra libertad e independencia, debe estar revolcándose en su tumba hoy”, escribió en X.

La citación de Reagan es acertada. Ahora requiere acrobacias intelectuales a los pensadores de derecha para argumentar, como algunos hacen, que acabar con Ucrania es consistente con la belicosidad tradicional del partido republicano hacia Rusia.

Pero el mensaje central de los centros de pensamiento que potencian las ideas de Trump, en particular el Heritage Foundation de la vieja escuela, que ahora está teniendo un resurgimiento, es claro. Un segundo mandato de Trump vería un unilateralismo estadounidense exagerado. Si tienen su camino, a diferencia del primer mandato de Trump, habría un plan de acción desde el primer dia.

Russell Vought, el último director de presupuesto de Trump y presidente del Center for Renewing America, otro centro de pensamiento de apoyo, rechaza el cargo de aislacionismo que a menudo se dirige a los partidarios de Trump como “calumnia”. Creemos en la “fortaleza” de Estados Unidos, dice. “No te metas con nuestros aliados, no te metas con nuestros intereses”.

Pero las relaciones, deja claro, serían bilaterales y se basarían en “interés mutuo” en lugar de multilaterales. En resumen, es una filosofía transaccional que hace que el unilateralismo de George W. Bush parezca semejante al globalismo de la ONU.

En el centro de esta visión de mundo minimizada, si no debilitada, está una OTAN reimaginada. La primera parte de la crítica de Trump, de que los europeos deben asumir una mayor parte del financiamiento de la alianza, es casi incontestable. Europa ha estado parasitando efectivamente bajo la sombrilla de Estados Unidos durante décadas.

Entonces, este es un llamado a las armas. Mientras más poderes de Europa puedan mostrar su compromiso de gastar más en defensa, mayor es la posibilidad de que puedan contrarrestar el segundo y más radical desafío a la OTAN de Trump. El fin de semana, cuestionó la idea fundacional de que un ataque a un miembro es un ataque a todos. Le había dicho a los aliados, dijo, que “alentaría” a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN que no cumplieran con su objetivo de gastar el 2 por ciento del PIB en defensa.

“La antigua idea de defensa colectiva de la OTAN necesita ser reelaborada”, dice Vought. Desde su expansión hacia Europa del este después de la Guerra Fría, la OTAN se ha vuelto demasiado expansiva. “Tenemos una opinión más estrecha sobre nuestros intereses de la que Estonia quisiera que tuviéramos.”

En cuanto a Ucrania, simplemente ya no es un interés estratégico, dice. Vladímir Putin ha sido frustrado en su misión original de tomar el control del país. Es hora de avanzar y enfocarse en “la amenaza real que es China”.

La reciente advertencia de Trump de que consideraría un arancel de más del 60 por ciento a las importaciones chinas subraya ese enfoque. También puede haber cambiado la opinión generalizada de Pekín de que preferirían a Trump en lugar de a Biden, quien tiene una estrategia más meticulosa.

Pero para los aliados en la región de Asia-Pacífico, si bien el enfoque en China sería bienvenido, el diálogo transaccional es inquietante. Un formulador de políticas de la región dice que Japón, Corea del Sur y Australia tradicionalmente se relacionaron con Estados Unidos de forma centralizada. “Ahora las partes pueden tener que estar listas para coordinarse sin el centro.”.

Para Europa, también es un momento. El arrebato de Tusk sugiere que Polonia, por ejemplo, no sería fácilmente apartada por Trump en un acuerdo bilateral. En Reino Unido, la oposición del Partido Laborista está en lo correcto al pensar en opciones para un papel fortalecido en defensa europea si gana el cargo. Francia y Reino Unido, las dos principales potencias militares de Europa, deben volver a evaluar cómo pueden colaborar sus fuerzas armadas.

Los funcionarios ucranianos tienen la esperanza de que no se puedan creer todo lo que se oye en el clima electoral exaltado, y que los 60 mil millones de dólares de financiamiento podrían ser aprobados en un nuevo proyecto de ley.

Más aún, en caso de una victoria de Trump, su agenda doméstica podría devorarlo. El Heritage Foundation ha delineado un ambicioso plan para reducir los organismos gubernamentales y ampliar el poder del presidente, una meta vasta, polémica y posiblemente irrealizable.

Además, Biden podría ser reelegido. Por ahora, las encuestas de opinión no le dan crédito por la salud de la economía, pero las elecciones están lejos. Pero no hay excusas para no prepararse, y rápido. El cambio de Europa en el gasto en defensa es desde hace mucho tiempo esperado de todos modos.

