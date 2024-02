Bulgaria y Ucrania refuerzan la colaboración en la supervisión de exportaciones de granos.

El ministro de Agricultura y Alimentación de Bulgaria, Kiril Vatev, informará a Ucrania sobre las violaciones del régimen de licencias por parte de empresas específicas para la exportación de semillas de girasol, colza, maíz y trigo, durante una reunión en línea con su homólogo ucraniano, Mykola Solskyi, informó el sitio web oficial del Ministerio de Agricultura de Bulgaria el 9 de febrero.

Los nombres de las empresas que infringen el régimen de licencias se comunicarán formalmente a Ucrania.

Vatev afirmó que Bulgaria se compromete al máximo en apoyar el tránsito de productos ucranianos, enfatizando la eficacia del régimen de licencias y oponiéndose a cualquier cambio en el mismo.

También expresó su preocupación por la decisión del gobierno ucraniano de flexibilizar el régimen de licencias, afirmando que el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Bulgaria prioriza los intereses de los agricultores búlgaros.

Los ministros también discutieron datos operativos sobre las exportaciones ucranianas de cereales, leche en polvo, miel y aceite de girasol.

Solskyi reiteró que las empresas involucradas en tránsitos interrumpidos enfrentarán una suspensión de seis meses de sus derechos de exportación.

Ambos ministros acordaron seguir intercambiando datos sobre el comercio de productos agrícolas.

El parlamento de Bulgaria respaldó el levantamiento de la prohibición de importaciones de granos ucranianos a partir del 15 de septiembre de 2023.

Esto provocó protestas de agricultores en toda Bulgaria el 18 de septiembre en contra de la decisión.

El Ministerio de Agricultura de Bulgaria anunció una prohibición de importaciones de girasol ucraniano hasta finales de noviembre.

Posteriormente, se implementará un régimen de licencias para la exportación de girasol, trigo, maíz y colza, según un acuerdo entre Ucrania y la Comisión Europea.

El Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania declaró que Bulgaria no tiene objeciones a la exportación de otros tres cultivos.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine