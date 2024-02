El 20% de las especies migratorias protegidas por la ONU están en peligro de extinción debido a la actividad humana.

12 de febrero (UPI) – Casi la mitad de las más de 1,100 especies migratorias, a las que los signatarios de un tratado de las Naciones Unidas se comprometieron a proteger, están en declive y una de cada cinco podría extinguirse, dijo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el lunes.

El primer informe del Estado de las Especies Migratorias del Mundo culpa a la caza, la pesca, la agricultura y la pérdida de hábitat de la disminución de la población en un 44% de las especies incluidas en la Convención sobre Especies Migratorias y de empujar al 22% de ellas al borde de la extinción, según un comunicado de prensa de la UNEP.

Otras 399 especies no cubiertas por la CMS están amenazadas de extinción, o lo estarán pronto.

Los impactos negativos de la contaminación provocada por el ser humano en las cadenas alimentarias y las primeras evidencias de que el clima está empezando a afectar las rutas y ciclos de migración también están implicados.

El águila esteparia, el buitre egipcio y el camello salvaje encabezan la lista de 70 especies que se han vuelto más amenazadas desde mediados de la década de 1990.

Esto se compara con solo 14 especies que han visto futuros de conservación mejorados, como las ballenas azules y jorobadas, el águila marina de cola blanca y el espátula negra.

Solo el 3% de las especies de peces identificadas por la CMS se considera que no tienen o tienen un bajo riesgo de extinción, con tiburones, rayas y esturiones migratorios con el riesgo más alto, ya que sus poblaciones han disminuido en un 90% en los últimos 50 años.

La Subsecretaria General de la ONU y Directora Ejecutiva de la UNEP, Inger Andersen, pidió una acción urgente.

“El informe de hoy proporciona evidencia de que las actividades humanas insostenibles están poniendo en peligro el futuro de las especies migratorias, criaturas que no solo actúan como indicadores de cambio ambiental, sino que desempeñan un papel integral en el mantenimiento de la función y la resistencia de los complejos ecosistemas de nuestro planeta”, dijo Andersen.

“La comunidad global tiene la oportunidad de traducir esta última ciencia sobre las presiones que enfrentan las especies migratorias en una acción concreta de conservación. Dada la precaria situación de muchos de estos animales, no podemos esperar y debemos trabajar juntos para hacer realidad las recomendaciones.”

Las recomendaciones incluyen abordar de manera más sólida y generalizada la captura ilegal y no sostenible de especies migratorias, incluida la captura no intencionada de especies no objetivo, mayores esfuerzos para identificar, proteger, conectar y gestionar de manera efectiva los sitios clave de especies migratorias, así como tomar medidas urgentes para salvaguardar las especies en mayor riesgo de extinción.

El informe también pide una ampliación de los esfuerzos para combatir los impactos profundos del cambio climático, la contaminación lumínica, el ruido, los productos químicos, el plástico y las especies invasoras, así como la expansión de la CMS a más especies migratorias en riesgo para aumentar la conciencia nacional e internacional.

Tres de cada cuatro especies identificadas por la CMS se ven afectadas por la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat debido al crecimiento de la agricultura y la infraestructura de transporte y energía, y el 70% se ven afectadas por la sobreexplotación.

Andersen dijo que la cooperación internacional debe ir más allá del nivel gubernamental ordenado por la CMS para incluir la acción en el sector privado y otros actores, dado que las amenazas que enfrentan las especies migratorias son impulsores globales del cambio ambiental que afectan la pérdida de biodiversidad, así como el cambio climático.

El informe establece que el mapeo y la adopción de medidas adecuadas para proteger 5,000 de los 10,000 sitios vitales de cría, alimentación y parada para especies migratorias que actualmente no están designados como áreas protegidas o conservadas deben ser una prioridad clave.

“Las especies migratorias dependen de una variedad de hábitats específicos en diferentes momentos de sus ciclos de vida. Viajan regularmente, a veces miles de millas, para llegar a estos lugares”, dijo la Secretaria Ejecutiva de la CMS, Amy Fraenkel.

“Enfrentan enormes desafíos y amenazas en el camino, así como en sus destinos donde crían o se alimentan.

“Cuando las especies cruzan las fronteras nacionales, su supervivencia depende de los esfuerzos de todos los países en los que se encuentran. Este informe emblemático ayudará a respaldar acciones políticas muy necesarias para asegurar que las especies migratorias continúen prosperando en todo el mundo”, dijo.