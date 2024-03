Más de 130 niños escolares secuestrados en Nigeria regresan a casa después de semanas en cautiverio.

KADUNA, Nigeria (AP) — Más de 130 escolares nigerianos rescatados después de más de dos semanas en cautiverio llegaron el lunes a su estado natal en el noroeste de Nigeria antes de sus esperadas reuniones con sus familias, siguiendo el último de una serie de secuestros masivos en escuelas en la nación de África Occidental.

Seis de los 137 estudiantes siguen en el hospital, y un miembro del personal que fue secuestrado junto con los niños murió en cautiverio, informaron autoridades militares.

Los niños fueron capturados por hombres armados en motocicleta en su escuela en la remota ciudad del estado de Kaduna, Kuriga, el 7 de marzo, desencadenando una amplia operación de rescate. Fueron rescatados el domingo por el ejército en un bosque a unos 200 kilómetros (más de 120 millas) al norte en el estado vecino de Zamfara, aunque las autoridades no han proporcionado detalles sobre el rescate ni han dicho si algún sospechoso de secuestro fue arrestado.

Los estudiantes, muchos de ellos menores de 10 años, fueron llevados el lunes al Palacio de Gobierno del Estado de Kaduna con cortes de pelo frescos y ropa y calzado recién cosidos, su primer cambio de ropa desde su secuestro.

Algunos de ellos tenían los pies doloridos, lo que sugiere que podrían haber caminado largas distancias en los bosques donde estuvieron retenidos como rehenes.

Los seis niños que todavía están en el hospital estarán disponibles “tan pronto como los médicos los hayan certificado en condiciones de ser dados de alta,” dijo el General de División Mayirenso Saraso, un jefe militar en Kaduna, al entregarlos al gobierno.

El Ministro de Información Mohammed Idris dijo a los periodistas en la capital nigeriana, Abuja, que no se pagó rescate por la libertad de los niños y que sus secuestradores “serán localizados por las agencias de seguridad y nunca quedarán impunes.”

Los arrestos son raros en la crisis de secuestros en Nigeria ya que la mayoría de las víctimas son liberadas solo después de pagos de rescate por parte de sus familias o a través de acuerdos que a veces involucran la liberación de miembros de sus bandas. El gobierno nigeriano, sin embargo, no reconoce tales acuerdos.

Originalmente las autoridades escolares le habían informado al gobierno estatal que un total de 287 estudiantes fueron secuestrados durante el ataque. Sin embargo, el Gobernador de Kaduna Uba Sani dijo que solo se confirma que fueron 137 los secuestrados.

“Hoy estamos aquí felices y celebrando el regreso seguro de nuestros niños. Pronto estarán con su familia y sus padres,” dijo el Gobernador Sani.

Los padres no estaban disponibles para recibirlos y las autoridades no permitieron que los escolares hablaran con los periodistas. La Associated Press no pudo comunicarse con familias en la ciudad de Kuriga, donde no hay servicio de telefonía celular.

Pero un padre habló el domingo de sus noches de insomnio mientras esperaban el regreso de los niños.

“Fuimos traumatizados durante la ausencia de nuestros hijos. Nuestros niños estaban lejos en el bosque, sin comida y sin agua limpia,” dijo Jubril Kuriga, cuya hija de 9 años estaba entre los niños secuestrados.

Desde el secuestro en 2014 de 276 escolares por los militantes de Boko Haram en la aldea de Chibok en el estado de Borno, al menos 1,400 estudiantes han sido secuestrados de escuelas nigerianas. En los últimos años, los secuestros se han concentrado en las regiones conflictivas del noroeste y centro del país, donde docenas de grupos armados a menudo atacan a los aldeanos y viajeros en busca de rescate.